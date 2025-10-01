miércoles 1  de  octubre 2025
Unión Europea aprueba la compra de Versace por Prada

Donatella Versace había anunciado justo antes de esta adquisición su salida y su reemplazo por Dario Vitale, proveniente del grupo Prada

Esta combinación de imágenes, creada el 10 de abril de 2025, muestra una imagen de archivo del logotipo de la tienda de Versace, y del logotipo en el exterior de la tienda de la casa de moda y artículos de lujo Prada en París. &nbsp;

AFP/Stephane de Sakutin

 

AFP/Stephane de Sakutin

BRUSELAS.- La Unión Europea dio el martes su visto bueno a la compra de la casa de alta costura italiana Versace por parte de su compatriota Prada, tras concluir que la operación no plantea problemas en materia de competencia.

Prada había anunciado en abril la adquisición de Versace por 1.465 millones de dólares, al grupo estadounidense Capri Holdings.

Conglomerado de lujo

La unión entre las dos marcas legendarias dará lugar a un grupo de lujo italiano con una facturación de más de 7.035 millones de dólares, capaz de competir mejor con gigantes del sector como LVMH y Kering.

Donatella Versace, quien había sido catapultada a la dirección creativa de la casa de moda en 1997 tras el asesinato de su hermano Gianni, había anunciado justo antes de esta adquisición su salida y su reemplazo por Dario Vitale, proveniente del grupo Prada.

Prada, que también posee la marca joven y transgresora Miu Miu, espera cerrar la compra de Versace antes de que termine el año.

FUENTE: AFP

