Venezolana Gabylonia lanza su tercer disco hip hop

Gabylonia también tuvo la oportunidad de llevar su espectáculo a la tierra del tequila.

Mientras se encontraba de gira por varias ciudades de México, entre el 23 de noviembre y el 7 de diciembre, se realizó el lanzamiento del tema “Ahora no” con AL2 “El Aldeano”, cuyo videoclip tiene más de 400 mil reproducciones en menos de un mes.

Y no es para menos, pues Gabylonia no es nueva en el mundo de la música. Ella tiene una larga trayectoria que respalda su talento y su éxito creciente. Desde que Gabylonia se juntó con la agrupación “Escuadrón X” en 1999, no ha dejado de sorprender al público, ganando seguidores. De allí que unos años después de comenzar formalmente en el mundo de la música decidiera lanzar su carrera en solitario.

Aunque para muchos pareció -al menos al principio- una decisión desacertada, Gabylonia lanzó su primer álbum: “Hip Hop Inteligente en frasco pequeño”, a través de su página web, donde podía ser descargado de manera gratuita, al final quedó demostrado que regalar su música fue una sabia decisión, pues le permitió un gran alcance en la distribución de su trabajo –más de 300K en descargas en menos de un mes- que la puso en el mapa internacional, gracias a su indiscutible talento.

Desde entonces el arte y el nombre de Gabylonia no han dejado de crecer y expandirse. Participó en el film venezolano “Son de la calle”, 2009, como la única representante femenina del Hip-Hop.

En 2012 marcó pauta con su tema “Abuso de poder” cuya lírica era una crítica fuerte contra las fuerzas policiales, que se convirtió en un verdadero boom con el lanzamiento de su videoclip en su canal de Youtube; GabyloniaTV, que posee más de 2 millones de vistas desde 2014 cuando fue estrenado el audiovisual oficial.

Dos años más tarde encabezaba el cartel del festival colombiano “Hip Hop al Parque”. Para 2016 lanza su segundo álbum “Lavoe”, cargado de letras de protesta social que le aportaron mucho a éxito en su carrera.

Para 2017 es nominada en los Grammy Latinos, por su colaboración con Jarabe de Palo y Montse Moreno en el tema “Somos”.