Venezolano Alex Goncalves renueva contenido en canal de YouTube

"Alex se ha caracterizado por ser pionero en cuanto a creación de contenido digital en formatos innovadores. Mucho antes de entrar en el mundo de los podcast ya hacía No si TV, un web show que cambió el formato del contenido que había en YouTube de la mano de influencers. Luego vino Nos reiremos de esto (NRDE) junto a Jean Mary Curró, un podcast que nació de la amistad y de las ganas de hablar sin censura sobre su vida fuera de Venezuela y que abrió la brecha para los venezolanos que luego decidieron hacer podcasts, convirtiéndose en un referente de éxito", destacó la producción en un comunicado.

Propuesta del venezolano

NRDE se creó en el garaje del hogar de Alex, con la cámara de un celular y un par de micrófonos, hasta evolucionar a lo que hoy en día es la casa productora Connector Media House, un estudio completo ubicado en Hollywood, Florida, donde el venezolano comparte sociedad con Andrés De Oliveira.

"Para crear lo que se consolida como el primer canal 100% streaming a través de la plataforma YouTube hecho por venezolanos, Alex se inspiró en los exitosos canales argentinos Luzu TV, Olga En Vivo; y el peruano No Somos, pero con el sello creativo que lo caracteriza. Lo particular de Connector House es que no viene de ser el streaming de un canal de televisión, sino que nace y se nutre por completo de la transmisión online. Actualmente cuentan con 103 mil suscriptores, la audiencia principal se ubica entre Venezuela, Estados Unidos, Chile, Argentina y España, con casi 30 millones de visualizaciones", detalló la producción.

De esta manera, Connector House cuenta con seis nuevas propuestas de webshows y podcasts, que estarán disponible a partir del 2 de septiembre: Nada nuevo, transmitido los lunes a la 1:30 p.m.; Videoramax, los martes a la 1:30 p.m.; Pago y post, los miércoles a la 1:30 p.m.; Coffee bar, los jueves a la 1:30 p.m.; y Finalmente, los viernes a las 10:30 a.m.; a estos espacios se suma Mañanitas, de lunes a jueves a las 9:00 a.m.

"El futuro de Connector House es claro, continuar creando programación novedosa con temáticas variadas para su audiencia, y desde ya se prepara el siguiente proyecto: un late night show llamado República independiente, a estrenarse próximamente", aseveró el equipo.

Toda la programación de Connector House se transmite en vivo en las plataformas de YouTube y Facebook; asimismo, comparte su versión audio en Spotify y Apple Podcast. @LaConnectorHouse y @elalexgoncalves, son las redes sociales.