Cristiano Ronaldo rompe récords en su nueva etapa de YouTube

CR7 lanzó el miércoles su nuevo proyecto, un canal de YouTube llamado ‘UR Cristiano’. En menos de 2 horas consiguió más de 1 millón de suscripciones, y eso teniendo en cuenta que en muchas partes del mundo aún estaban durmiendo.

En menos de 10 horas CR7 superó a Lionel Messi que se quedó estancado en 2.24 millones de fanáticos que lo siguen en esta plataforma. El ‘Bicho’ estrenó su canal con una entrevista a la madre de sus hijos y la que sometió a un clásico ‘ping-pong’ de preguntas y respuestas.

De hecho, se convirtió en el canal que consiguió esta cifra de la forma más rápida en la historia de la plataforma.

Cristiano Ronaldo has broken the world record for becoming the fastest YouTube channel to hit 1 million subscribers (90 minutes) pic.twitter.com/WPDjBLMuX8

Cristiano Ronaldo sigue siendo uno de los deportistas más influyentes de todos los tiempos, además de ser la persona más seguida en Instagram, una de las redes sociales más populares.

“Creo que (YouTube) es una plataforma ideal para poder compartir un poco mi vida y mis cosas”, dijo Cristiano en un vídeo de presentación en el que aparecía junto a su pareja, la española Georgina Rodríguez.

El astro portugués ya es youtuber de manera oficial, y aunque no se espera que suba vlogs, gameplays u opiniones, tendrá un equipo detrás que se encargará de hacer que su canal sea de los más seguidos del planeta.

Embed - Are you ready to discover my new channel?

En cuanto a vídeos, ya ha colgó varios vídeos, todos a la misma hora y todos con la misma media de visualizaciones, y en alguno de ellos sí que aparece mostrando lo que puede ser su canal en un futuro cercano.

Además, tiene un eslogan que muchos reconocerán por sí solo: "Siuuuscríbete".

Embed - Cristiano Ronaldo on Instagram: "A present for my family Thank you to all the SIUUUbscribers!"