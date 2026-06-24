Vestidito Verde reúne a mujeres líderes en jornada en Miami

Diario Las Américas reafirma el compromiso con la visibilidad de proyectos que fortalecen el liderazgo y el emprendimiento femenino en la comunidad hispana

MIAMI.- Más de un centenar de mujeres emprendedoras, profesionales y líderes comunitarias participaron en una nueva edición de Vestidito Verde, el encuentro organizado por The Latina Pro que tuvo lugar en el Hotel Fontainebleau de Miami Beach bajo el lema “Hablemos de Riqueza”.

El evento reúne a empresarias, ejecutivas, creadoras de contenido y representantes de diversas organizaciones en una jornada diseñada para fomentar el crecimiento personal, el liderazgo femenino y la creación de oportunidades mediante el networking y el intercambio de experiencias.

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Vestidito Verde se ha consolidado como una plataforma que impulsa la conexión entre mujeres hispanas del sur de Florida y promueve conversaciones sobre desarrollo profesional, emprendimiento, bienestar y construcción de comunidad. Durante la jornada, las asistentes tuvieron acceso a conferencias, espacios de capacitación, exhibiciones de negocios y encuentros destinados a fortalecer relaciones profesionales y personales.

La fundadora de The Latina Pro, Annia Zavala, expresó su satisfacción por el éxito alcanzado en esta edición del evento y destacó el valor de los conocimientos compartidos durante la jornada.

"Hoy aprendimos todos, con conferencistas y personas que compartieron sus experiencias, desde crear, multiplicar y proteger", afirmó Zavala al referirse a los distintos temas abordados por los ponentes invitados.

La empresaria subraya además que el propósito de la iniciativa va más allá del networking tradicional. "La idea es romper barreras y hacerlo juntas, por eso nuestro lema es: Unidas somos más".

Entre los expositores y colaboradores estuvo Diario Las Américas, reafirmando nuestro compromiso con la visibilidad de proyectos que fortalecen el liderazgo y el emprendimiento femenino en la comunidad hispana.

Con cada edición, Vestidito Verde continúa creciendo como un punto de encuentro para mujeres que buscan aprender, inspirarse y construir relaciones significativas que impulsen su desarrollo personal y profesional, consolidándose como una de las iniciativas de networking femenino con mayor proyección en el sur de Florida.