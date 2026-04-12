Vivir la experiencia del Camino en St. Augustine

Reproducción de la casa de oración Nombre de Dios, que los padres franciscanos construyeron en el siglo XVII..

Aún prevalecen las dos columnas y parte del muro de contención que anuncia la entrada a la vieja ciudad.

St. Augustine , o San Agustín en Florida como lo conocemos, cuenta con una fascinante conexión con las peregrinaciones estilo Camino, inspiradas en el famoso Camino de Santiago en España.

Vinculada a la Catedral de Santiago de Compostela, la ruta Camino de las Américas – First Coast se extiende aproximadamente 30 millas (50 km), desde Jacksonville Beach hasta la Cathedral Basílica de St. Augustine.

Puede adquirir un librillo tipo pasaporte en el First Coast Cultural Center para documentar su recorrido, recogiendo sellos en los puntos designados a lo largo de la ruta. El sendero puede completarse en segmentos, lo que permite caminar a su propio ritmo, ya sea por la playa o por carreteras y aceras cercanas.

Incluso existe una aplicación móvil, Camino Is the Way, disponible de forma gratuita en Apple App Store y Google Play.

Es importante destacar que no es necesario ser una persona de fe para emprender este recorrido. Muchos realizan el Camino para la reflexión y marcar una transición de vida, iniciar un viaje personal o simplemente como ejercicio físico.

¿Por qué St. Augustine?

Esta peregrinación ofrece un inicio ceremonial significativo, conectando el legado español de Florida con una de las tradiciones espirituales más reconocidas del mundo.

St. Augustine, la ciudad de origen europeo continuamente habitada más antigua de los Estados Unidos, fue fundada en 1565 por el explorador español Pedro Menéndez de Avilés. Históricamente, también sirvió como punto de partida para viajeros de territorios españoles como California y Texas, quienes embarcaban hacia España.

A lo largo de esta ruta por la costa histórica de Florida, encuentra un sitio que los historiadores creen que corresponde a la ubicación marítima donde Juan Ponce de León calculó la posición de su flota cuando avistó Florida por primera vez en 1513, a 30° 8' de latitud norte.

Según el marcador histórico, “el sitio ha sido preservado en su estado natural por el Estado de Florida y probablemente es lo que Ponce de León habría visto al aproximarse a Florida en 1513”, más de un siglo antes del desembarco del Mayflower.

Otra parada de gran importancia es Mission Nombre de Dios. Allí, Pedro Menéndez de Avilés desembarcó el 8 de septiembre de 1565 para fundar la ciudad. Este sitio es reconocido como el lugar de la primera misa católica en lo que hoy son los Estados Unidos y del establecimiento del primer santuario mariano, el Shrine of Our Lady of La Leche, completamente restaurado y abierto al público.

El casco antiguo

Antes de entrar por las puertas del centro histórico, es imprescindible visitar el Castillo de San Marcos. Construido por los españoles entre 1672 y 1705, es el fuerte de mampostería más antiguo del territorio continental de Estados Unidos. Construido con piedra coquina, la fortaleza resultó notablemente resistente al fuego y a los ataques enemigos.

Desde allí, recorra St. George Street y la Plaza de la Constitución hasta llegar a la Catedral Basílica. Originalmente construida entre 1793 y 1797 y reconstruida tras un incendio devastador en 1887, fue designada Monumento Histórico Nacional en 1970. Su congregación, establecida en 1565, es la más antigua del cristianismo en los Estados Unidos contiguos.

La catedral refleja una fuerte influencia de la arquitectura española tanto en su diseño como en su decoración. En su interior, los elementos neoclásicos —proporciones equilibradas y detalles refinados— crean una sensación de armonía y grandeza. El interior es especialmente conocido por sus murales luminosos, que llenan el espacio de color y luz, así como por su detallada ornamentación religiosa que evoca profunda reverencia.

El sacerdote cubano Félix Varela sirvió aquí como predicador y pastor durante sus últimos años, contribuyendo significativamente a la vida espiritual de la catedral. Hoy, una estatua del padre Varela se encuentra en el patio de la catedral.

Gastronomía

Ninguna visita a St. Augustine está completa sin probar su plato más emblemático: la Minorcan clam chowder. Este sabroso guiso combina tomate, cebolla, papa y almejas, sazonado con el distintivo y picante chile datil.

Los minorcanos, una comunidad multicultural que se estableció en la región durante el siglo XVIII, eran principalmente descendientes de trabajadores contratados provenientes de la isla española de Menorca.

Para una experiencia gastronómica memorable junto al mar, no se pierda Lynda’s at the Ocean Club. En Lynda’s podrá disfrutar de mariscos frescos y platos de temporada elaborados con maestría para deleitar hasta los paladares más exigentes.

The Floridian. Ubicado en el distrito histórico, ofrece un menú diverso centrado en ingredientes locales, de temporada y sostenibles. Desde ensaladas frescas hasta sándwiches y platos creativos, su oferta cambia a lo largo del año.

Si le gustan los sabores del sur, pruebe sus tomates verdes fritos, que recuerdan a la película Fried Green Tomatoes.

Para quienes disfrutan de un toque dulce y picante, no deje de probar la salsa de chile datil local. Su origen es debatido: algunos creen que fue introducida por los minorcanos, mientras que otros la atribuyen a la influencia cubana a finales del siglo XIX.

Desde el agua

Para una perspectiva diferente de la ciudad, tenga en mente un paseo en yate con St. Augustine Sailing. Disfrute de mimosas o vino espumoso durante el almuerzo o la cena mientras contempla las impresionantes vistas del Castillo de San Marcos. Ya sea en un tranquilo paseo diurno o en una vibrante travesía al atardecer, es una forma inolvidable de experimentar la belleza costera de la ciudad.

Cómo llegar

La mejor manera de llegar a St. Augustine–Ponte Vedra, en la Costa Histórica de Florida, es por carretera o volando al Aeropuerto Internacional de Jacksonville.

Puede alquilar un automóvil, tomar servicios de transporte privado o autobuses que salen del centro de Jacksonville para llegar a la zona.

Dónde alojarse

St. Augustine ofrece una amplia gama de alojamientos, desde hoteles de lujo hasta posadas boutique, hostales y alquileres tipo Airbnb.

Para más información, llame al 1-800-653-2489 o visite viajastaugustine.com en línea.