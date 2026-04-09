jueves 9  de  abril 2026
MÚSICAWANNA está construyendo su carrera donde hoy se define gran parte del rumbo de la música latina: entre estudios de grabación en Miami, escenarios en Colombia y espacios donde convergen artistas, ejecutivos y plataformas globales. Nacida en Barranqu

WANNA: la apuesta colombiana que se posiciona en la nueva ola global del género urbano

WANNA es un proyecto con dirección clara, enfocado en desarrollar una propuesta que dialogue con el mercado internacional desde su origen

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WANNA 

Cortesía / Mar Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Wanna, artista colombiana nacida en Barranquilla como Danna Castillo O’byrne, está construyendo su carrera donde hoy se define gran parte del rumbo de la música latina: entre estudios de grabación en Miami, escenarios en Colombia y espacios donde convergen artistas, ejecutivos y plataformas globales.

Su proceso artístico se ha desarrollado desde una base escénica sólida. Antes de consolidarse como cantante, se formó como bailarina en ritmos latinos, una experiencia que hoy se refleja en una propuesta performática natural, precisa y alineada con las exigencias del espectáculo contemporáneo.

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Su primer acercamiento a una audiencia nacional llegó en 2020 con su participación en La Voz Kids Colombia, donde avanzó hasta la etapa de batallas. Sin embargo, su camino no siguió una línea convencional. En un punto temprano de su carrera decidió detenerse, alejarse del ruido externo y replantear su identidad artística.

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Antes y después

De ahí surge WANNA: un proyecto con dirección clara, enfocado en desarrollar una propuesta que dialogue con el mercado internacional desde su origen.

Su sonido se mueve entre el reggaetón, el trap y el pop urbano, con una construcción estética y narrativa que responde a una nueva generación de artistas latinoamericanos que piensan su carrera sin fronteras. Este desarrollo ha estado acompañado por equipos profesionales y productores como John Arias Pro, consolidando una base creativa competitiva dentro de la industria.

En 2025 presentó MI BEGINNING, un EP de siete tracks que define el inicio de su etapa discográfica. En 2026, ha continuado ampliando su catálogo con lanzamientos como Rosario, Primero Yo y Carísima, evidenciando versatilidad sonora y una evolución consistente.

Dominio global

Paralelamente, WANNA ha comenzado a integrarse en el circuito de la industria musical latina en Estados Unidos. Su presencia en espacios como la alfombra de los Latin Grammy Awards en Miami y su participación en entornos vinculados a los Billboard Latin Music Awards la sitúan dentro de los escenarios donde se articulan conexiones clave para el desarrollo de artistas en el mercado internacional.

“WANNA tiene algo que no se puede fabricar: claridad desde el inicio. Sabe quién es, cómo se quiere ver y hacia dónde quiere llevar su proyecto. Eso es lo que hoy diferencia a los artistas que logran trascender”, así la reseñan algunos medios de comunicación.

Su trabajo también se ha extendido a sesiones de grabación en Miami junto a productores como SAGA y Medebeat, fortaleciendo su presencia en uno de los principales hubs de la música latina y abriendo camino a nuevas colaboraciones.

En vivo, ha compartido escenario con artistas como Andy Rivera y Cosculluela, mientras continúa consolidando su propuesta en Colombia con presentaciones en ciudades clave y escenarios como el Teatro de Convenciones de Barranquilla, donde reunió a miles de asistentes.

A nivel digital, WANNA ha construido una comunidad que supera el millón de seguidores, reflejo de un crecimiento orgánico y de una conexión directa con su audiencia.

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