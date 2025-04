Warner Bros revela imágenes de la arriesgada reedición de "Superman"

Superman, que llegará a los cines estadounidenses en julio, es el nuevo intento del estudio de Hollywood por relanzar su línea de películas de superhéroes, basadas en los populares cómics de DC y durante mucho tiempo eclipsadas por Marvel de Disney.

Su director, James Gunn, dijo que está decidido a revitalizar un personaje: "que muchos perciben como anticuado".

El actor David Corenswet dará vida al hombre de acero, pero un ingrediente clave de esta nueva versión parece ser Krypto, el perro del superhéroe que goza de un papel protagonista.

Las imágenes reveladas dejan entrever un enfoque más ligero y humorístico, en contraste con las películas anteriores del Superman de Warner, que obtuvieron malas críticas e ingresos en taquilla relativamente decepcionantes con su tono más serio.

Brent Lang, editor de la revista especializada Variety, calificó la cinta como la "última y mejor oportunidad de Warner para hacer una película que rivaliza con Marvel".

Otras propuestas

El lanzamiento se produce mientras el estudio intenta eludir Múltiples informes que indican que está considerando separarse de sus responsables cinematográficos Pamela Abdy y Michael De Luca.

La pareja ha aprobado varias películas originales de alto valor de cineastas premiadas, incluido el fracaso de ciencia ficción del mes pasado Mickey 17 del surcoreano Bong Joon-ho, director de la oscarizada Parásitos.

Las miradas se centran ahora en One Battle After Another, del cineasta Paul Thomas Anderson y protagonizada por DiCaprio.

Basada parcialmente en la novela Vineland del escritor Thomas Pynchon, la producción costó más de 140 millones de dólares.

Las nuevas imágenes muestran a DiCaprio interpretando a Bob, un hombre que una vez fue un "revolucionario" pero que tiene "el cerebro frito" por haber abusado de las drogas y el alcohol durante décadas. Lucha por recordar una clave secreta que le ayudará a localizar a su hija.

Este martes Warner presentó además junto a Apple fragmentos de F1, un nuevo drama de carreras de autos que se estrenará en julio. Está protagonizado por Brad Pitt y dirigido por Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick).

FUENTE: AFP