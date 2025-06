Will Smith revela por qué rechazó protagonizar la película "Inception"

MIAMI .- El reconocido actor Will Smith reveló recientemente, en una entrevista con la estación de radio Kiss Xtra, que el aclamado director Christopher Nolan le ofreció el papel protagónico en su intrincada película de ciencia ficción de 2010, Inception, pero que el guion le resultó incomprensible.

Durante la entrevista, Will Smith admitió que nunca lo había dicho en público, pero como se estaban sincerando los contó: “Chris Nolan me trajo 'Inception' primero, y no lo entendí", admitió.

Este papel, que finalmente recayó en Leonardo DiCaprio, fue una de las dos grandes producciones centradas en realidades alternativas que Smith dejó pasar, siendo la otra la icónica Matrix de 1999.

Smith reflexionó sobre estas oportunidades perdidas: "Ahora que lo pienso, son esas películas que se desarrollan en realidades alternativas las que no tienen buena aceptación". Sin embargo, no ocultó su arrepentimiento: "Pero me duele haber dejado pasar a esos dos".

El complejo mundo de Inception que rechazó Will Smith

Inception es conocida por su compleja trama que explora la manipulación de los sueños, y su final, que dejó a muchos espectadores debatiendo su interpretación.

La película contó con un elenco estelar que incluyó a Ken Watanabe, Joseph Gordon-Levitt, Marion Cotillard, Elliot Page, Tom Hardy, Cillian Murphy y Michael Caine, además de DiCaprio como el personaje principal, Dom Cobb.

Según un reporte de The Hollywood Reporter de 2010, la oferta para interpretar a Dom Cobb originalmente se extendió a Brad Pitt. Sin embargo, debido a su falta de compromiso a tiempo, el rol pasó a considerarse para Will Smith antes de que finalmente Nolan se decidiera por Leonardo DiCaprio.

La carrera de Will Smith está llena de éxitos

A pesar de no haber participado en Inception o Matrix, la carrera de Will Smith está repleta de éxitos de taquilla. Entre sus películas más destacadas se encuentran Independence Day (1996), Men in Black (1997), Suicide Squad (2016) y Aladdin (2019).

En 2022, Smith también alcanzó un hito personal al ganar su primer premio Oscar a Mejor Actor por su interpretación en King Richard, un momento que, aunque empañado por el incidente con Chris Rock en el escenario, marcó un reconocimiento significativo a su trayectoria.

Recientemente, Smith ha estado retomando su presencia en la pantalla grande con papeles en Emancipation (2022) y la próxima Bad Boys: Ride or Die (2024).