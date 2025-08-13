William Levy confirma que actuará por primera vez junto a su hija

MIAMI.- En medio del estreno de su más reciente proyecto, Camino a Arcadia de la plataforma de streaming ViX, William Levy no solo se prepara para nuevos retos profesionales, sino también para compartir por primera escenas junto a su hija Kailey, de 15 años, quien debuta en el cine.

Se trata de un filme que el actor cubanoamericano comenzará a filmar en septiembre en España.

"Es un proyecto increíble, va a ser la continuación de una película que acabamos de hacer y es con mi hija”, dijo Levy en una entrevista que concedió a la revista People en Español.

“Poder compartir con ella el set por primera vez es algo por lo que estoy completamente emocionado; trabajar juntos va a ser muy lindo", agregó el intérprete de 44 años.

Ensayos

William Levy manifestó que la joven se encuentra emocionada y ya está estudiando las líneas de su personaje. No obstante, enfatizó que aún no ensaya con ella, pues su manera de trabajar es diferente

"Yo soy de los actores que no ensaya. Leo el guion una o dos veces quizás, hago mis lecturas chiquitas pero yo espero siempre a llegar al set porque si no le quitas la espontaneidad de las escenas y a mí me gusta ser muy espontáneo, me gusta improvisar y si hacemos eso va a quedar muy planeado".

A su juicio, cuando se practica demasiado una escena, la misma pierde naturalidad, por lo que prefiere que su hija y él lean juntos por primera vez el guion en el set.

"Prefiero que las escenas se vayan llevando a cabo en el momento de que grabemos porque ahí vas descubriendo cosas nuevas. Si te pones a leer tanto y a practicar una escena pierde la naturalidad de la escena, entonces yo prefiero que la primera vez que ella y yo leamos esta escena sea en el set".

"Para mí es la forma más correcta y más emocionante de hacer las cosas".

De esta manera, la hija de Levy y Elizabeth Gutiérrez parece seguir los pasos de sus progenitores.