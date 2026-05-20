Yailin cancela conciertos en Estados Unidos

MIAMI.- La cantante dominicana Yailin, conocida como Yailin La Más Viral, anunció a través de sus redes sociales que por motivos ajenos se vio en la obligación de cancelar los conciertos programados en Estados Unidos .

"Mis Chivirikas. Quiero tomarme un momento para agradecerles por todo el amor, apoyo y cariño que siempre me brindan. Gracias por estar conmigo en cada paso, por cantar mis canciones, por esperarme y por hacerme sentir tan especial siempre. Ustedes son una parte muy importante de mi vida y de mi carrera", inicia el texto compartido.

¿Problemas legales?

En la misiva, no solo expone que no podrá presentarse en las fechas pautadas, también pide a sus seguidores que guarden sus boletos y estén atentos a próximos anuncios.

"También quiero comunicarles que, por razones ajenas a mi voluntad, no podré estar con ustedes en las próximas fechas pautadas. Les pido de corazón que guarden sus tickets y estén atentos a las nuevas fechas que estaremos anunciando muy pronto. Gracias por comprenderme y por seguir conmigo en todo momento. Los amo muchísimo, escribió la cantante en el comunicado que publicó en sus redes sociales", concluyó.

Aunque la dominicana nunca especificó la razón por la que canceló los conciertos, internautas han especulado que posiblemente enfrenta un problema con su visado. Igualmente, algunos señalan que podría deberse a problemas migratorios y legales vinculados a su relación con Tekashi 6ix9ine.