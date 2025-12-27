Zendaya se prepara para dominar la taquilla en 2026

Zendaya asiste a la 82.ª edición de los premios Globo de Oro en el Beverly Hilton el 5 de enero de 2025 en Beverly Hills, California.

MIAMI.- Con una agenda que abarca tanto televisión como cine comercial y de autor, Zendaya está lista para enfrentar 2026, un año clave en el que se espera que consolide su estatus como una de las grandes estrellas de la nueva generación de Hollywood .

La planificación de sus proyectos la convierte en una presencia constante en las pantallas durante los cuatro trimestres del año, diversificando su perfil entre el streaming y la exhibición en salas cinematográficas. DIARIO LAS AMÉRICA te presenta un resumen de sus próximos proyectos:

Euphoria

El ocupado año de la actriz comenzará en abril con el regreso de la tercera temporada del drama de HBO. Tras una pausa de cuatro años, la serie de Sam Levinson presentará un salto temporal de un lustro que traslada la narrativa de Rue y sus compañeros hacia las complejidades de la vida adulta.

The Drama

Casi simultáneamente, Zendaya protagonizará la producción de A24 dirigida por Kristoffer Borgli. En este largometraje, compartirá créditos con Robert Pattinson en una trama que explora los giros inesperados de una pareja en los días previos a su enlace matrimonial, bajo una estética de comedia romántica con tintes psicológicos.

Spider-Man: Brand New Day

Julio de 2026 marcará el punto álgido del desempeño comercial de la actriz con dos de los proyectos más vigilados por la industria. El primero será la cuarta entrega de la franquicia producida por Marvel Studios y Sony Pictures. En esta cinta, se anticipa una evolución del personaje de MJ dentro de un contexto donde Peter Parker ha decidido priorizar su identidad heroica sobre su vida civil.

La Odísea

Bajo la dirección de Christopher Nolan, esta epopeya histórica y de ciencia ficción representa uno de los presupuestos más elevados del año. La cinta, rodada íntegramente en formato IMAX de 70 mm, sitúa a Zendaya en un reparto coral de primer nivel que incluye a Matt Damon y Tom Holland.

Shrek 5

Zendaya se incorpora al universo de DreamWorks prestando su voz a Felicia, la hija de los protagonistas, en una entrega que busca revitalizar la franquicia animada tras años de ausencia.

Dune: Part Three (Dune: Messiah)

El cierre de la trilogía dirigida por Denis Villeneuve. En esta conclusión épica, su personaje, Chani, adquirirá un rol central en la resolución del conflicto mesiánico y político de Arrakis, consolidando una de las sagas más aclamadas de la década. Todavía no ha sido revelado el tráiler oficial de esta nueva entrega.

El volumen y la relevancia de estas producciones no solo reafirman la versatilidad de Zendaya, sino que también señalan un 2026 donde su nombre será el denominador común en los informes de recaudación y crítica internacional.