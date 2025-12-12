HBO comparte primeras imágenes de nueva temporada de "Euphoria"

MIAMI.- Zendaya , Jacob Elordi, Hunter Schafer y Sydney Sweeney son algunas de las estrellas que protagonizan las primeras imágenes de la tercera temporada de Euphoria, a estrenarse en HBO y HBO Max en abril de 2026. El adelanto muestra a los personajes principales de la historia de Sam Levinson, que avanza cinco años en los nuevos episodios.

En los últimos meses, HBO ha ido revelando imágenes e información sobre el próximo capítulo de la serie .

En octubre, la cadena reveló el extenso elenco de la nueva entrega, y a principios de diciembre, el creador de la serie, Sam Levinson, compartió un adelanto con la prensa británica, explicando dónde terminan algunos de los personajes tras un salto temporal.

"Cinco años parecían un momento natural, porque si hubieran ido a la universidad, ya habrían terminado para entonces. Básicamente, retomamos a Rue (interpretada por Zendaya) al sur de la frontera con México, endeudada con Laurie (Martha Kelly]), e intentando encontrar formas muy innovadoras de saldarla", explicó.

Añadió que el personaje de Hunter Schafer, Jules, está en la escuela de arte, mientras que Maddy (Alexa Demie) trabaja en Hollywood en una agencia de talentos para un representante.

"Cassie (Sweeney( vive en las afueras con Nate (Elordi), están comprometidos y ella es muy adicta a las redes sociales y envidia lo que parecen ser las vidas a lo grande que todos sus compañeros de secundaria llevan en este momento. Creo firmemente que esta es nuestra mejor temporada hasta la fecha… Diré que Cassie y Nate sí se casan. Lo confirmo. Y prometo que será una noche inolvidable”, continuó.

Estrellas de cine

El reparto principal de Euphoria ha aprovechado el éxito global y la aclamación crítica de la serie para cimentar carreras sólidas en la industria del entretenimiento.

Zendaya, quien ya había trascendido su pasado en Disney, ha continuado su transformación en una potencia de Hollywood, respaldada por sus múltiples premios Emmy por su trabajo como Rue Bennett. Tras la serie, se convirtió en una pieza clave de la exitosa franquicia de ciencia ficción Dune, interpretando a Chani en Dune: Part One y Dune: Part Two, y demostró su alcance dramático y físico al protagonizar la aclamada película de Luca Guadagnino, Challengers (2024), reafirmando su estatus como líder de taquilla y crítica.

Por otra parte, Elordi también ha sido ampliamente solicitado en el circuito de cine de autor. Tras su paso por la serie como Nate Jacobs, obtuvo un significativo reconocimiento de la crítica por su aclamada interpretación de Elvis Presley en Priscilla (2023), dirigida por Sofia Coppola. Actualmente está nominado al Globo de Oro como Mejor Actor de Reparto por su brillante interpretación en Frankenstein (2025) de Guillermo del Toro.

Por su parte, Sydney Sweeney ha expandido su filmografía con la exitosa comedia romántica Anyone But You (2023), e incursionando en el género de terror con Immaculate (2024). Sin embargo, su carrera se ha visto manchada últimamente por polémicas como su participación en el último comercial de la marca de jeans American Eagle.