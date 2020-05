1-James Rodríguez

Empiezo entonces por James del que se dice tiene como posibilidades de moverse, al Everton de Inglaterra, al Inter de Miami, y algún equipo asiático. De las tres opciones, la que más puede acercarse a su contratación es el Everton porque allí está un técnico que lo ha respaldado mucho: Carlo Ancelotti.

2-Edison Cavani

Su salida del PSG está cantada y su más probable punto de llegada sería el Atlético de Madrid. Simeone lo quiere bastante.

3-Neymar

Neymar es un jugador que en el PSG lo ha tenido todo, pero que no ha rendido como se esperaba. Sin embargo, sabiendo que su cotización que es muy alta, es probable que salga. Barcelona es su amor, pero habrá que mirar cómo se puede negociar porque el Barça ha minado sus arcas.

4-Arturo Vidal

Arturo Vidal, el chileno notable jugador, siempre acostumbrado a ser titular en otros clubes, no lo ha sido del todo en el Barcelona, situación que lo ha tenido incómodo y en vista de ello, se presume que dado su carácter, pueda pedir la salida del conjunto blaugrana. ¿Qué equipo lo busca? Manchester United y el Inter de Milán son sus opciones.

5-Mauro Icardi

Mauro Icardi es el argentino de lo más buscado en Europa; Mónaco, Real Madrid son los más interesados. Icardi tiene contrato con PSG cedido por el Inter.

6-Lautaro Martínez

Lautaro Martínez es de lo más sonado en el mercado europeo. Por estos días se insiste mucho en que el Barcelona es el equipo que le está buscando. Faltan afinar muchos detalles para lograr esa negociación.

7-Raúl Jiménez

El mexicano Raúl Jiménez ha tenido un brillante paso por un equipo pequeño en Inglaterra como el Wolverhampton. Se menciona que puede llegar a un equipo grande de la misma Premier. ¿Cuál puede ser? Manchester United su camino.

8-Chucky Lozano

El Chucky Lozano, otro de los mexicanos que busca acción en otro equipo; en el Napoli no ha podido. Gattuso no lo ha tenido muy en cuenta y se habla del Everton de Inglaterra como su principal opción.

9-Willian

La renovación del brasileño con el Chelsea parece no existir por lo que se menciona que su salida está por darse. Hay discrepancias entre el club y jugador y podría dejar la institución.

10-Coutinho

El estelar brasileño no ha rendido lo esperado en el Bayer Múnich y su retorno al Barcelona está cantado, pero en el Barca no tendría cabida. Su futuro aún no está definido.

