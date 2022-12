La fuente habló con The Associated Press el miércoles, con la condición de permanecer en el anonimato, en vista de que no se ha anunciado oficialmente el convenio con el Jugador Más Valioso de la Liga Americana.

aaronjudge.jpg Aaron Judge, de los Yanquis de Nueva York, corre tras conectar un elevado en el segundo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana ante los Astros de Houston, el jueves 20 de octubre de 2022 AP /Eric Gay

Judge devengará 40 millones de dólares por temporada, el mayor promedio anual para un pelotero que no sea pitcher en la historia. El contrato queda sólo por debajo del alcanzado por Mike Trout con los Angelinos de Los Ángeles, por 426,5 millones de dólares, y del suscrito por Mookie Betts con los Dodgers de Los Ángeles, por 365 millones, en la lista de los más cuantiosos de la historia.

Antes de la temporada anterior, Nueva York ofreció a Judge un acuerdo de largo plazo que sumaba $213,5 millones en siete años, de 2023 al 29. Pero lo rechazó en las horas previas al juego inaugural en abril..

El toletero apostó a sí mismo y ganó.

FUENTE: AP