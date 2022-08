En el compromiso inicial de la doble tanda, Chadwick Tromp conectó dos dobles, un sencillo y empujó tres carreras en su primer duelo de Grandes Ligas esta temporada y ayudó a que los Bravos se impusieran por 5-2

El garrotazo de Acuña sobre el muro del jardín central le permitió sumar 26 vuelacercas que han llegado en el primer turno de un encuentro. Acumula además 10 leñazos de por vida ante el primer lanzamiento de un duelo, incluidos cuatro ante Miami.

La historia del venezolano contra los Marlins nunca termina. Siempre hay un mal recuerdo para ambas partes. Fue en Miami, donde Acuña recibió varios pelotazos de pitchers del conjunto del sur de Florida. Una que otra tangana por los mal llamados "perreos" del bateador criollo cuando sacude un cuadrangular en Miami. El LoanDepot Park también fue sede de aquella espantosa lesión, que por poco acaba con la joven carrera del jardinero de 24 años de edad.

Benches clear after Ronald Acuna Jr. is hit by a pitch from Jose Urena