Adebayo asume con responsabilidad el liderazgo en el Heat: "Muchas subidas y bajadas"

Bam Adebayo, del Heat de Miami, controla el balón en un partido contra los Celtics de Boston en el Kaseya Center, el 10 de febrero de 2025.

La temporada 2025 no fue necesariamente la más placentera para el Heat de Miami , que tuvo que superar la novela de Jimmy Butler , quien al final terminó en los Warriors de Golden State luego de mucha polémica y algunas suspensiones. Asimismo, la organización tuvo un registro de apenas 37-45, el peor para ellos en más de una década.

Decir que el Heat ya está completamente recuperado y que volvió a sus años dorados quizás sería demasiado, pero no hay duda alguna de que Miami ha progresado de forma considerable bajo el mando de un nuevo líder en el centro Bam Adebayo.

Adebayo también tuvo un pobre desempeño en la contienda anterior; sin embargo, luego de un flojo comienzo, pudo mejorar en ambos lados del juego y su rendimiento en el vigente torneo ha sido clave en el resurgir de los residentes del sur de la Florida.

El veterano está promediando 19 puntos y nueve rebotes por partido. Pero más que sus mismos números, es su liderazgo el que ha salido a relucir con más frecuencia este año.

En una reciente entrevista con Andscape, el jugador de 28 años de edad habló sobre su responsabilidad como líder del conjunto y destacó lo mucho que la llamada "Cultura del Heat" ha influido en su carrera.

"Soy quien está en el asiento delantero y obviamente esa es una gran responsabilidad", indicó Adebayo. "Es una petición tremenda, pero si ellos no creyeran en mí, no me pondrían en esta posición", añadió.

A lo largo de los años, el presidente del Heat, Pat Riley, ha demostrado tener buen ojo para seleccionar a los líderes de su combinado y su confianza en Adebayo continúa dando frutos en la actualidad.

Baches en el camino

No obstante, el jugador dejó claro que el camino ha estado lejos de ser sencillo.

"He sido paciente estando en este puesto porque ha habido muchas subidas y bajadas", expresó.

Los dramas del pasado pueden ser una carga difícil de llevar para cualquier jugador y solo las verdaderas estrellas consiguen salir adelante.

"Soy el líder más apasionado. Tienes que venir con pasión cada día", señaló. "Todos los días estamos aquí para trabajar".