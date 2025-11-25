martes 25  de  noviembre 2025
Baloncesto

Tyler Herro vuelve con fuerza y lidera la quinta victoria consecutiva de los Miami Heat

Tyler Herro debutó esta temporada tras superar su cirugía de tobillo y lideró a los Miami Heat a una victoria 106-102 sobre los Mavericks

Por Pedro Felipe Hernández

Los Miami Heat atraviesan un inicio de temporada mejor de lo esperado y ahora suman una nueva buena noticia: el esperado regreso de Tyler Herro, quien debutó este lunes tras perderse toda la campaña por una cirugía de tobillo realizada en septiembre.

El escolta volvió directamente en modo protagonista, liderando el triunfo 106-102 sobre los Dallas Mavericks en el Kaseya Center.

Tyler Herro brilla en su regreso tras la cirugía

En su primer partido del curso, Herro anotó 24 puntos, máximo del equipo, además de capturar 7 rebotes.

El jugador de 25 años mostró eficiencia inmediata: lanzó 12 de 18 en tiros de campo y encestó un floater decisivo en el último cuarto que rompió el empate y encaminó la victoria de Miami.

“Se sintió increíble estar de vuelta”

Tras el encuentro, Herro expresó su alegría:

“Se sintió increíble. Estos chicos han estado divirtiéndose toda la temporada. Es bueno volver, ser parte de esto y estar en la mezcla. Fue muy divertido; contento de que logramos la victoria”.

Aportes clave de Ware y Adebayo

Además de Herro, otros jugadores fueron determinantes en la victoria:

Kel'el Ware: 20 puntos y 18 rebotes, dominante en la pintura.

Bam Adebayo: 16 puntos, manteniendo su habitual consistencia.

Los Mavericks siguen en crisis

Los Dallas Mavericks cayeron a 5-14 tras sufrir su cuarta derrota en cinco partidos.

P.J. Washington lideró al equipo con 27 puntos y 8 rebotes (10/20 TC).

Max Christie aportó 15 puntos.

Cooper Flagg terminó con 12 puntos y 7 rebotes.

La mala racha continúa hundiendo al equipo texano en el fondo de la Conferencia Oeste.

Los Heat, en su mejor momento ofensivo

El regreso de Herro llega en un punto ideal: Miami acumula cinco victorias consecutivas, incluidas cuatro contra equipos con récord positivo.

Lo más impresionante es su rendimiento ofensivo. Antes del partido ante Dallas, los Heat eran:

La mejor ofensiva de la NBA, con 124.9 puntos por partido.

Y todo esto pese a las bajas por lesión de:

Nikola Jovi (tres partidos fuera).

Andrew Wiggins (dos partidos fuera).

Ambos continúan día a día y no jugaron este lunes.

Un Miami renovado sin Jimmy Butler

A pesar de haber perdido a Jimmy Butler la temporada pasada, el sistema ofensivo del equipo no solo no ha bajado, sino que está alcanzando su mejor nivel en años.

Herro vuelve para reforzar aún más una maquinaria que parece completamente activada.

