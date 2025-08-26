El dominicano Edward Cabrera brilla con 10 ponches y el venezolano Máximo Acosta decide la victoria de los Marlins

Edward Cabrera #27 de los Marlins de Miami lanza durante la primera entrada contra los Bravos de Atlanta en el LoanDepot Park el 25 de agosto de 2025 en Miami, Florida.

En una noche mágica desde la lomita, el dominicano Edward Cabrera silenció por completo a la ofensiva de los Bravos de Atlanta y guio a los Marlins de Miami a un triunfo 2-1 en el LoanDepot Park.

Cabrera, de 27 años, lanzó siete entradas en blanco en las que apenas permitió un imparable, otorgó dos boletos y recetó 10 ponches, confirmando su dominio frente a Atlanta, equipo al que ya había maniatado el pasado 8 de agosto con 11 abanicados.

La ofensiva de Miami respaldó su joya de pitcheo con un doblete productor de Troy Johnston en la quinta entrada y un jonrón solitario del venezolano Máximo Acosta en la octava, que terminó siendo decisivo en el marcador.

Del lado de los Bravos, figuras como el venezolano Ronald Acuña Jr. y el dominicano Marcell Ozuna se fueron en blanco en cuatro turnos cada uno. El único batazo largo para Atlanta llegó en la novena, cuando el novato Drake Baldwin conectó su 14º cuadrangular.

El cerrador Calvin Faucher se encargó de asegurar la victoria con su 12º salvamento, forzando un rodado de Ozzie Albies para terminar el juego.

Con esta victoria, los Marlins llegaron a 62 triunfos, igualando su total de la temporada pasada y dejando atrás dos derrotas previas de Cabrera en las que había permitido nueve carreras en menos de 10 entradas.

Ahora, la serie continuará este martes, con el enfrentamiento entre Sandy Alcantara (7-11, 6.04 ERA) por los Marlins y Hurston Waldrep (4-0, 0.73 ERA) por los Bravos.