Alcaraz llega a Miami con "mucha confianza" tras ganar en Indian Wells

"Me siento muy bien ahora, con mucha confianza y creo que estoy jugando un gran tenis", declaró en el Hard Rock Stadium de la ciudad floridana.

"Estoy muy feliz de estar aquí en Miami, en un lugar muy especial para mí donde mostré un gran tenis el año pasado", añadió.

Alcaraz, de 20 años, ganó el torneo de Miami hace dos años y en 2023 alcanzó las semifinales, donde perdió contra Jannik Sinner.

El italiano, apenas dos años mayor que él, se presenta como uno de los mayores adversarios del prodigio español en los próximos años.

Jannik Sinner (3).jpg Jannik Sinner alza el trofeo de campeón tras vencer a Daniil Medvedev en la final del Abierto de Australia, el domingo 28 de enero de 2024, en Melbourne. AP Foto/Andy Wong

El sábado ambos protagonizaron una emocionante semifinal en el Masters 1000 de Indian Wells, ganada 1-6, 6-3 y 6-2 por el jugador de El Palmar.

Preguntado por Sinner, con el que sólo se podría cruzar en la final de Miami, Alcaraz celebró su rivalidad.

"Siempre me siento nervioso cuando juego contra él porque sé lo que tengo que hacer. Sé que tengo que jugar a mi mejor nivel", dijo. "Pero siempre me emociona jugar contra él porque me gustan esas batallas".

Alcaraz acabó el domingo con una sequía inusual en su joven carrera llena de éxitos. Antes de levantar el trofeo en Indian Wells, el ganador de dos grand slams y cinco Masters 1000 llevaba sin pisar una final desde agosto.

Evolución de Alcaraz:

En el torneo en el desierto californiano, el español fue capaz de darle la vuelta a la semifinal contra Sinner y la final contra el ruso Daniil Medvedev mostrando una versión más paciente que en otras ocasiones, con más intercambios largos.

Un aspecto de su juego en el que aseguró estar trabajando con su equipo.

"Soy un jugador que tiene un amplio abanico de golpes y a veces eso puede ser confuso y me puede provocar apurarme mucho en los tiros. Y eso en el tenis no es muy bueno", reconoció este martes.

Alcaraz se estrenará el fin de semana, en segunda ronda, contra el ganador del encuentro entre el español Roberto Carballés y el australiano Aleksandar Vukic.

FUENTE: AFP