miércoles 11  de  marzo 2026
Fútbol

Antoine Griezmann rechaza al Orlando City y la MLS

El delantero francés del Atlético de Madrid Antoine Griezmann, cuya salida al Orlando City de la MLS era objeto de rumores las últimas semanas

El delantero francés Antoine Griezmann, del Atlético de Madrid, celebra tras anotar el cuarto gol de su equipo en un choque contra el Sevilla, el 8 de diciembre de 2024.

El delantero francés Antoine Griezmann, del Atlético de Madrid, celebra tras anotar el cuarto gol de su equipo en un choque contra el Sevilla, el 8 de diciembre de 2024.

AFP

El delantero francés del Atlético de Madrid Antoine Griezmann, cuya salida al Orlando City de la MLS era objeto de rumores las últimas semanas, confirmó este martes que su "sueño y su objetivo" es permanecer en el Atlético de Madrid, al menos hasta final de temporada.

Preguntado por la cadena Movistar al término del partido de ida de octavos de Champions ante el Tottenham saltado con victoria 5-2 y un gol suyo, Griezmann aclaró su intención para tranquilidad de los aficionados colchoneros: "Estoy muy bien aquí, estoy disfrutando mucho, yo creo que lo que hago en el campo habla por mí, veremos, pero la idea es esa, llegar hasta el final".

Sobre la disputa de la final de Copa del Rey ante la Real Sociedad el 18 de abril en Sevilla, y avanzar todo lo posible en Champions, Griezmann sentenció: "Ese es mi sueño, mi objetivo y ojalá podamos conseguir algo grande".

El nombre de Griezmann, de 34 años, ha sonado en los medios como posible fichaje del club de Florida antes de que se cierre la ventana de fichajes de la MLS a finales de marzo.

Griezmann, campeón del mundo con Francia en 2018, tiene contrato con el Atlético hasta junio de 2027.

Máximo goleador histórico del Atlético (211 dianas), el francés no gana un título con los rojiblancos desde 2018, antes de su desafortunado paso por el FC Barcelona y su posterior regreso.

FUENTE: AFP

