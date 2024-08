Alcaraz se disculpa por su comportamiento tras perder en Cincinnati

En una publicación en la red social X el sábado, el ibérico dijo que su actitud no fue correcta y sus acciones no debieron ocurrir en la cancha. El tenista de 21 años añadió que es difícil controlarte cuando tus pulsaciones están altas y que seguirá trabajando para asegurarse que no vuelva a ocurrir.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carlos Alcaraz Garfia (@carlitosalcarazz)

Alcaraz disputó su primer encuentro desde que se quedó con la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París al perder la final del torneo con Novak Djokovic, quien también lo venció en la final del año pasado en Cincinnati.

“Sentí que fue el peor encuentro que he disputado en mi carrera”, reconoció el viernes. "Había estado practicando muy bien, me sentía muy bien, pero no pude jugar. Quiero olvidarlo y pensar en Nueva York".

El U.S. Open inicia el 26 de agosto en Flushing Meadows.

McCutchen a la lista de lesionados

El bateador designado de los Piratas de Pittsburgh, Andrew McCutchen, ingresó a la lista de lesionados de 10 días el sábado debido a una inflamación en la rodilla izquierda.

McCutchen se lesionó el viernes al recorrer las bases en la séptima entrada en la victoria 5-3 ante los Marineros de Seattle.

El veterano, de 37 años, suma 11 juegos consecutivos con imparables, su racha más larga de la temporada y tiene un promedio de bateo de .235, con 16 jonrones en 101 duelos.

El cinco veces elegido al Juego de Estrellas fue nombrado MVP de la Liga Nacional en el 2013.

El infielder Alika Williams fue llamado de Indianápolis de la Triple-A como parte de la misma decisión. Esta temporada disputó 25 encuentros con los Piratas con un promedio de bateo de .210.

FUENTE: AP