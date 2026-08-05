miércoles 5  de  agosto 2026
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A la conquista de Turquía: Mohamed Salah consigue nueva casa

El exjugador del Liverpool, Mohamed Salah, llegó este miércoles a Turquía para cerrar su firma con el Trabzonspor, que le pagaría casi $20 millones por campaña

Mohamed Salah, de Egipto, celebra el segundo gol de su equipo durante el partido del Grupo G de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Nueva Zelanda y Egipto.

Mohamed Salah, de Egipto, celebra el segundo gol de su equipo durante el partido del Grupo G de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Nueva Zelanda y Egipto.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

ESTAMBUL.- Recibido como un héroe, la estrella egipcia Mohamed Salah, libre desde su salida del Liverpool, llegó a Turquía este miércoles para fichar por el Trabzonspor, que lo convenció con un contrato XXL de casi 20 millones de dólares por temporada.

El delantero de 34 años aterrizó alrededor de las 09h00 GMT en el aeropuerto Atatürk de Estambul, antes de ser recibido en el exterior por cientos de aficionados enloquecidos, constataron periodistas de la AFP.

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"Vengo directamente del trabajo, trabajo de noche y estoy listo para encadenar una segunda noche en vela por Mohamed Salah", declaró a la AFP Abdul Kerim Yervan, un hincha del Trabzonspor, junto a una pancarta que calificaba al egipcio de 'regalo de Alá'.

"Modo Salah activado", había escrito antes en X el Trabzonspor, compartiendo fotos del jugador a bordo de un avión privado con la camiseta azul y granate del equipo del mar Negro.

El club de Trebisonda (noreste), clasificado para la ronda de playoffs de la Liga Europa, anunció el martes que había iniciado "negociaciones" con la superestrella egipcia, que dejó el Liverpool tras nueve temporadas repletas de títulos y de goles.

Reconocimiento médico en Estambul

Salah pasó un reconocimiento médico este miércoles en Estambul antes de volar hacia Trebisonda por la tarde, donde le recibió una multitud mayor, prevenida de no utilizar bengalas para no perturbar el tráfico aéreo.

El atacante firmó un contrato de dos temporadas y percibirá 17 millones de euros (19,6 millones de dólares) al año, según varios medios turcos.

"Estoy realmente feliz... y estoy deseando entrenar con el equipo. Donde voy, gano o intento ganar algo... Espero que podamos lograr grandes cosas en la liga y también en la Copa de Europa", declaró el egipcio en medio del ruido a su llegada a Trebisonda, mientras su club daba la "bienvenida al Rey de Egipto" en X.

Tras las ligas egipcia, suiza, italiana e inglesa, el cuarto en la clasificación del Balón de Oro 2025 se dispone a descubrir la Süper Lig, donde debería ocupar uno de los papeles principales la próxima temporada, junto al artillero nigeriano Victor Osimhen (Galatasaray), el belga Leandro Trossard (Besiktas) y el delantero inglés Mason Greenwood, llegado a mediados de julio al Fenerbahçe.

Coronado campeón de Turquía por última vez en 2022, el Trabzonspor es el único club que planta cara a Galatasaray, Fenerbahçe y Besiktas, los tres grandes de Estambul.

Salah llega con el estatus de leyenda con la selección egipcia (68 goles en 121 partidos), que alcanzó los octavos de final del Mundial 2026, y del Liverpool, con 257 goles y 123 asistencias en 442 partidos en todas las competiciones.

Fichado de la Roma en 2017, el "Faraón" firmó, sin embargo, una última temporada muy alejada de sus estándares habituales, sin que su popularidad se viera mermada en las orillas del Mersey y del Nilo.

FUENTE: AFP

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