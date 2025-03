Ancelotti descarta cualquier lesión de Kylian Mbappé

"No, está bien, no ha tenido ningún problema físico. Ha hecho un buen trabajo defensivo con Vinicius", declaró Ancelotti en la conferencia de prensa post-partido al ser preguntado sobre el estado físico del francés.

"Es solo que no ha podido trabajar mucho por el dolor de muelas, no pudo entrenar durante tres días. Jugó ante el Betis pero no estaba en condición óptima. Espero que los minutos de hoy le hayan ayudado a estar en una condición óptima para los próximos partidos", apuntó.

ancelottianoeta.jpg El entrenador italiano del Real Madrid, Carlo Ancelotti, hace un gesto durante el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey entre la Real Sociedad y el Real Madrid CF en el estadio de Anoeta en San Sebastián, el 26 de febrero de 2025. AFP / ANDER GILLENEA

Ancelotti asegura buena salud de su jugador

Mbappé estuvo bien controlado por la defensa del Atlético y su aportación fue mucho más discreta que en el reciente play-off ante el Manchester City, donde marcó un tanto en la ida y un triplete en la vuelta.

"Jugar ante el Atlético para un atacante no es fácil. No hemos tenido muchas oportunidades, pero los dos han trabajado y han luchado. No han mostrado la calidad que tienen, pero queda la vuelta", señaló.

FUENTE: AFP