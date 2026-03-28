sábado 28  de  marzo 2026
TENIS

Sabalenka reconquista el WTA 1000 de Miami y completa el "Sunshine Double"

Sabalenka es la primera jugadora desde 2022 en encadenar las coronas en Indian Wells y Miami, ambas competiciones celebradas en Estados Unidos

Aryna Sabalenka celebra tras derrotar a Jessica Pegula, de Estados Unidos, durante la final femenina del Abierto de Miami en el Hard Rock Stadium, el 29 de marzo de 2025 en Miami Gardens, Florida.&nbsp;

Aryna Sabalenka celebra tras derrotar a Jessica Pegula, de Estados Unidos, durante la final femenina del Abierto de Miami en el Hard Rock Stadium, el 29 de marzo de 2025 en Miami Gardens, Florida. 

AFP / Al Bello
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La bielorrusa Aryna Sabalenka derrotó el sábado a la estadounidense Coco Gauff y alzó su segundo trofeo consecutivo del WTA 1000 de Miami, con lo que completó, además, el doblete de títulos conocido como "Sunshine Double".

Sabalenka es la primera jugadora en encadenar las coronas en Indian Wells y Miami, ambas competiciones celebradas en Estados Unidos, desde que lo hizo la polaca Iga Swiatek en 2022.

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La número uno mundial completó el doble éxito al derrotar en la final a Gauff (4ª) por 6-2, 4-6 y 6-3.

Gauff, que jugaba frente a su público, fue la única jugadora en arrebatarle un set a Sabalenka en su paseo triunfal de los dos últimos años en Miami.

La estadounidense, por primera vez en la final de su torneo local, envió el duelo al desempate, pero se quedó sin respuestas ante el arrollador tenis que Sabalenka está desplegando esta temporada.

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La bielorrusa, de 27 años, ha afianzado su dominio del circuito en un inicio de año prácticamente perfecto, con triunfos en Brisbane, Indian Wells y Miami, que amplían su vitrina a 24 títulos.

En 2026, su expediente señala 23 victorias y una única, pero muy dolorosa derrota, en la final del Abierto de Australia, primer evento de Grand Slam.

A su verdugo, la kazaja Elena Rybakina, le hizo pagar la afrenta en la final de Indian Wells y en las semifinales de Miami, donde el sábado acabó con las ilusiones de la ídolo local, Gauff.

Primer set cedido

Criada en Delray Beach, a las afueras de Miami, Gauff nunca había pasado de los octavos en su torneo local y este año tampoco llegaba con las mejores perspectivas tras retirarse en Indian Wells por una lesión en el brazo izquierdo.

Empujada por su público, la joya estadounidense de 22 años fue avanzando a base de remontadas y este sábado apelaba al recuerdo de las dos finales de Grand Slam que le ganó a Sabalenka, en el Abierto de Estados Unidos de 2023 y Roland Garros el año pasado.

Pero la ilusión de coronarse en casa no pudo con el intratable momento de forma de Sabalenka, que ejerció su ley desde el principio al asestar un "break" en el juego inicial.

El quiebre fue un duro golpe para la confianza en el servicio de Gauff, su punto débil, y a lo largo del primer set cometió tres doble faltas.

Sabalenka, con un 79% de acierto en su primer saque, tampoco dejó que Gauff le recortara terreno al retorno y zanjó la primera manga en 38 minutos sin permitirle una oportunidad de "break".

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En la segunda manga Gauff apretó los dientes para mantenerse junto a Sabalenka y, con un quiebre en el último juego, acabar con su racha de 11 victorias seguidas en Miami sin ceder un set.

La bielorrusa le hizo pagar el esfuerzo en el parcial de desempate, que dominó de principio a fin para asegurar su undécimo trofeo WTA 1000, a solo dos del récord de la estadounidense Serena Williams.

En Miami también unió su nombre a los de otras cuatro jugadoras que completaron el "Sunshine Double": Swiatek (2022), la bielorrusa Victoria Azarenka (2016), la belga Kim Clijsters (2005) y la alemana Steffi Graf (1994 y 1996).

El domingo, el italiano Jannik Sinner tiene también a su mano lograr el "Doblete del Sol" en la final del Masters 1000 masculino, en la que es amplio favorito frente al checo Jiri Lehecka.

FUENTE: AFP

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