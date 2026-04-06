lunes 6  de  abril 2026
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Arsenal choca en Lisboa contra el Sporting y sus propios miedos

El objetivo de los aficionados del Arsenal de completar un póker de títulos histórico ha quedado seriamente comprometido tras el bajo rendimiento del club

El defensor del Arsenal, Ben White (izq), reacciona luego de la derrota de su club ante el Southampton, el 4 de abril de 2026.

El defensor del Arsenal, Ben White (izq), reacciona luego de la derrota de su club ante el Southampton, el 4 de abril de 2026.

GLYN KIRK / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LISBOA.- Hasta hace dos semanas, los hinchas de los Gunners soñaban con un póker de títulos histórico, pero en la víspera de la ida de cuartos de Champions, ante el Sporting en Lisboa (19h00 GMT), el Arsenal se enfrenta de nuevo a sus miedos ante la creciente amenaza de cerrar otro año en blanco.

Como en los últimos años, el equipo de Mikel Arteta impresionó durante meses al fútbol europeo: primero en la liguilla de Champions con pleno de victorias y superior al Bayer Leverkusen en octavos (3-1 en el global de la eliminatoria), líder de la Premier League con 9 puntos de ventaja sobre el Manchester City y vivo en las copas nacionales.

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Pero en los últimos diez días perdió la final de la Copa de la Liga (contra el City por 2-0) y cayó eliminado el sábado en los cuartos de la FA Cup por el Southampton, equipo del Championship (2ª división) por 2-1.

Dos derrotas en 15 días

Dos derrotas en dos semanas, cuando en los primeros ocho meses el Arsenal perdió sólo tres encuentros, y las dudas se han instalado en un equipo incapaz de conquistar un título desde 2020.

Con el sueño del póker de títulos hecho añicos, los Gunners "tienen que evitar que la temporada se les escape de las manos", advirtió en la BBC su exdelantero Theo Walcott.

"El Arsenal ha estado demasiado bien esta temporada como para dejar que todo se les vaya, ya sea en la Premier League o en la Liga de Campeones. Han sido excepcionales, pero tienen que rematar la faena", coincidió el exinternacional inglés Owen Hargreaves en TNT Sports.

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El Arsenal visita el martes el estadio José Alvalade, donde el Sporting ha ganado sus cinco partidos europeos esta temporada y que aún recuerda la remontada ante el Bodo/Glimt (5-0 en la prórroga, tras perder 3-0 en Noruega) en la ronda anterior.

"No es el momento de bajar la cabeza", lanzó el centrocampista Christian Norgaard tras el desastre en Southampton.

"Tenemos que mirarnos al espejo, aceptar la situación e ir a Portugal con las ideas claras", añadió Arteta.

Gyökeres contra Luis Suárez

La presión para el técnico español, que cumple seis años en el cargo, es mayor tras el esfuerzo del club el pasado verano para fichar: Hincapié, Mosquera, Kepa, Madueke, Eze, Norgaard, Zubimendi... y Gyökeres.

El club londinense pagó 76 millones de euros (88 millones de dólares) al Sporting para arrebatarle a su delantero sueco, autor de 97 goles en 102 apariciones con la camiseta verdiblanca.

Tras unos primeros meses discretos, el sueco de 27 años ha encontrado su sitio y ha recuperado su instinto asesino con los Gunners, pero su sucesor en el Sporting, el colombiano Luis Suárez, ha sido un digno sucedor, con 33 goles en 42 partidos en todas las competiciones.

El colombiano, de 28 años, ha marcado en los tres últimos partidos de la Liga de Campeones disputados en casa, contra Brujas, PSG y Bodo/Glimt.

Para tratar de frenarlo, el Arsenal podrá contar con William Saliba, pero quizá no con su habitual compañero en el eje de la zaga, Gabriel Magalhaes, aunque el brasileño, sustituido por lesión este fin de semana, apareció el lunes al inicio de la sesión de entrenamiento.

El mediocentro defensivo Declan Rice, baja en Southampton, también estuvo presente junto a sus compañeros, aunque no el extremo Bukayo Saka, ausente el sábado por unas molestias.

FUENTE: AFP

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