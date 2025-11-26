miércoles 26  de  noviembre 2025
Barcelona sufre tras un pálido desempeño ante el Chelsea: "Ha sido duro"

Con esta derrota, el Barcelona sigue fuera del Top-8 -clasificación directa a octavos- mientras que el Chelsea se sitúa justo por detrás del trío de cabeza

El atacante español del Barcelona, Lamine Yamal, maneja el balón durante un partido ante el Chelsea, el 25 de noviembre de 2025.

El atacante español del Barcelona, Lamine Yamal, maneja el balón durante un partido ante el Chelsea, el 25 de noviembre de 2025.

ADRIÁN DENNIS / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LONDRES.- El Chelsea exhibió su condición de campeón mundial al batir con autoridad (3-0) al Barcelona, con diez hombres durante toda la segunda parte por la expulsión de su capitán Ronald Araújo, este martes en Stamford Bridge en el duelo estelar de la quinta jornada de la Liga de Campeones.

Los "Blues" se adelantaron con un gol en propia puerta de Jules Koundé (27') y sentenciaron con un trallazo de Estêvão (55') ante un Barcelona incapaz de aguantar el pulso con un jugador menos. Liam Delap marcó el tercero (73').

Con esta derrota el Barça sigue fuera del Top-8 -clasificación directa a octavos- mientras que el Chelsea, con diez puntos, se sitúa justo por detrás del trío de cabeza; Bayern Múnich, Arsenal e Inter (12), que juegan el miércoles.

"Ha sido complicado, duro, con uno menos intentamos sacar lo que teníamos dentro, pero ellos tienen claridad y encontraron muy bien los espacios", dijo el arquero del Barça, Joan García.

Cucurella, el más listo de la clase

En la banda se citaban dos titulares en la selección española campeona de Europa en 2024. Lamine Yamal no lo tenía fácil frente al oficio de Marc Cucurella, clave desde un papel a priori secundario en la victoria de los "Blues".

Participó en las dos acciones que significaron la expulsión de Araújo: el capitán uruguayo vio su primera amarilla por protestar una supuesta falta del lateral izquierdo a Yamal y la segunda por una dura entrada sobre el propio defensa de los ingleses.

Por si fuera poco, el primer gol local llegó en una acción de pillo del jugador formado en el Barcelona, que ganó la espalda a la defensa azulgrana, la pidió al espacio y sirvió al corazón del área: Ferran Torres y Koundé se terminaron haciendo un lío para marcar en propia puerta tras remate del portugués Pedro Neto.

Primer tramo de locura

En Stamford Bridge, con el ambiente de las grandes veladas europeas, el duelo había comenzado vibrante, al ritmo de la Premier League, fútbol de ida y vuelta, sin pausa, un intercambio de golpes delicioso para el espectador.

En este primer tramo de locura, el Barcelona pudo dar el primer golpe. Tras un robo de Frenkie De Jong, Yamal encontró la manera de dejar solo a Torres, que disparó fuera prácticamente a portería vacía ante un Robert Sánchez que ya se había vencido (5').

Por el Chelsea, su doble campeón del mundo -clubes y selecciones-, el argentino Enzo Fernández, llegó a celebrar dos goles que fueron anulados: por una mano de Wesley Fofana (4') y fuera de juego (23').

Sin hacer sangre

En la segunda parte, con Marcus Rashford en el lugar del desafortunado Torres, un Barcelona con diez futbolistas necesitaba una gesta para llevarse algo positivo de Londres.

No empezó bien el intento de remontada para los azulgranas, que recogieron otro balón de su portería (50'), un gol del recién incorporado Andrey Santos anulado por fuera de juego de Alejandro Garnacho, que había dado el pase de la muerte.

Si el ritmo del Chelsea ya era difícil de seguir en igualdad de condiciones, en inferioridad numérica se convirtió en una tortura.

El campeón mundial apretó y fue su nueva perla, Estêvão, el que firmó la sentencia: el zurdo de 18 años le hizo un traje a Pau Cubarsí, aguantó ante Alejandro Baldé y marcó por la escuadra con su pierna mala.

Ante una misión imposible, el Barcelona no dio casi señales de vida frente a un Chelsea que añadió el tercero, pero perdonó una goleada más amplia.

FUENTE: AFP

