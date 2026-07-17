viernes 17  de  julio 2026
Fútbol

Griezmann: "La MLS ha crecido mucho desde la llegada de Messi"

Antoine Griezmann aseguró que la MLS elevó su nivel desde la llegada de Lionel Messi y afirmó que llega a Orlando City para ganar títulos.

Antoine Griezmann habla durante un panel organizado por la Major League Soccer (MLS) donde asegura que la liga norteamericana ha crecido mucho más desde la llegada de Leo Messi

Antoine Griezmann habla durante un panel organizado por la Major League Soccer (MLS) donde asegura que la liga norteamericana "ha crecido mucho más desde la llegada de Leo Messi"

EFE
Por Pedro Felipe Hernández

Antoine Griezmann aseguró que la Major League Soccer ha experimentado un importante crecimiento desde la llegada de Lionel Messi y afirmó que el interés por el fútbol en Estados Unidos ha aumentado notablemente. El delantero francés hizo estas declaraciones durante un evento de la MLS en Nueva York, pocos días antes de debutar oficialmente con el Orlando City.

El exjugador del Atlético de Madrid destacó que cada vez más futbolistas de primer nivel eligen la liga estadounidense para competir y conquistar títulos. En ese sentido, dejó claro que su objetivo será aportar su máximo rendimiento para ayudar al Orlando City a pelear por campeonatos.

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El debut de Griezmann y su nueva etapa en la MLS

Griezmann debutará el próximo 22 de julio frente a San Jose Earthquakes, después de dos semanas de entrenamientos y varios amistosos con su nuevo equipo. El francés vestirá el dorsal 7 y compartirá plantilla con el argentino Martín Ojeda.

El atacante explicó que tanto él como su esposa quedaron convencidos por la filosofía del club y la ciudad de Orlando, motivo por el que consideraron que era el momento ideal para dar el salto a la MLS. Su contrato con el conjunto estadounidense se extenderá hasta el final de la temporada 2027-28.

Además, Griezmann aprovechó para enviar un mensaje de apoyo a sus excompañeros de las selecciones de España y Argentina, que disputarán la final del Mundial 2026. Su llegada también añadirá un nuevo capítulo a la rivalidad entre Orlando City e Inter Miami, donde militan Lionel Messi y Luis Suárez, dos viejos compañeros del francés en el Barcelona.

FUENTE: EFE

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