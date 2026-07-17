Pelé hace historia: su camiseta del Mundial de 1958 se vende por 4,9 millones de dólares

La camiseta que Pelé vistió en la final del Mundial de Suecia 1958, una pieza histórica del fútbol mundial, la cual se vendió este jueves en Sotheby's por 4,9 millones de dólares, convirtiéndose en el objeto más caro relacionado con su carrera deportiva.

La camiseta que Pelé utilizó en la final del Mundial de Suecia 1958 fue vendida este jueves por 4,9 millones de dólares en una subasta organizada por Sotheby’s en Nueva York. La prenda se convirtió en el objeto más valioso relacionado con la carrera del legendario futbolista brasileño.

La camiseta azul con el número 10 en la espalda era la pieza principal de la subasta The Beautiful Game y partía con una valoración cercana a los seis millones de dólares, aunque finalmente fue adjudicada por una cifra ligeramente inferior.

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Un recuerdo histórico de Pelé en el primer Mundial de Brasil

Con esa camiseta, Pelé, de apenas 17 años, brilló en la victoria de Brasil sobre Suecia en la final de 1958. El delantero marcó dos goles, se convirtió en el jugador más joven en anotar en una Copa del Mundo y ayudó a la Canarinha a conquistar el primero de sus cinco títulos mundiales.

La subasta también reunió decenas de cromos y recuerdos históricos del fútbol. Sin embargo, la mayoría de los artículos coleccionables se vendieron por debajo de las estimaciones iniciales, incluidos varios cromos históricos del propio Pelé.

Entre los objetos más destacados figuró el brazalete de capitán que Diego Armando Maradona utilizó en el Mundial de México 1986, vendido por 512.000 dólares. Asimismo, varias camisetas de Lionel Messi con el Barcelona superaron los 100.000 dólares, aunque quedaron muy lejos del valor alcanzado por la histórica prenda de Pelé.

FUENTE: EFE