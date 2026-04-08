Atlético noquea al Barcelona en Champions y rompe una maldición de 20 años en el Camp Nou

El delantero argentino del Atlético de Madrid, Julián Álvarez (número 19), celebra el primer gol de su equipo junto al delantero francés del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann (número 7), durante el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA entre el FC Barcelona y el Club Atlético de Madrid en el Camp Nou de Barcelona, el 8 de abril de 2026.

El Atlético de Madrid dio un golpe de autoridad en la UEFA Champions League al vencer 2-0 al FC Barcelona en la ida de los cuartos de final, en un partido marcado por la expulsión de Pau Cubarsí y la pegada letal del equipo de Diego Simeone.

El triunfo rojiblanco no solo deja al Atlético con ventaja de cara a la vuelta en el Metropolitano: también tiene un enorme peso histórico. El conjunto colchonero volvió a ganar en el Camp Nou después de 20 años, algo que no conseguía desde el 5 de febrero de 2006, cuando se impuso 3-1 en Liga con doblete de Fernando Torres, según registros históricos recopilados por Goal.

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Julián Álvarez y Sorloth castigan a un Barça valiente, pero herido

El equipo de FC Barcelona comenzó mejor, con presión alta, intensidad y varias llegadas peligrosas. Marcus Rashford fue uno de los más activos, mientras Lamine Yamal dejó destellos de desequilibrio, aunque sin la claridad habitual en los metros finales.

La gran acción que cambió el partido llegó justo antes del descanso. Giuliano Simeone atacó al espacio y Pau Cubarsí lo derribó al borde del área. Inicialmente amonestado con amarilla, el árbitro cambió su decisión tras revisión en el VAR y mostró la tarjeta roja directa. Reuters y The Guardian coinciden en que esa acción fue el punto de inflexión del encuentro.

Y el Atlético no perdonó. En la falta posterior, Julián Álvarez firmó un golazo de tiro libre para poner el 1-0 antes del descanso, confirmando otra noche grande de “La Araña”, que sigue siendo decisivo en Europa. Más tarde, ya en la segunda mitad, Alexander Sørloth aprovechó un balón servido por Matteo Ruggeri para empujar el 2-0 y silenciar al estadio.

El Barcelona apretó, pero Musso y el Atlético resistieron

A pesar de jugar con uno menos, el Barça no se derrumbó. El equipo azulgrana mantuvo tramos de dominio, empujó con orgullo y tuvo ocasiones para meterse en el partido. Rashford rozó el gol en un par de acciones peligrosas, y Lamine siguió intentando desequilibrar por fuera.

Sin embargo, el Atlético mostró una de sus versiones más reconocibles: orden, resistencia y eficacia quirúrgica. Juan Musso respondió cuando fue exigido y el equipo de Simeone defendió con la tensión competitiva que suele aparecer en noches grandes de Champions.

Simeone da un paso enorme hacia semifinales

El resultado deja al Atlético en una posición inmejorable para la vuelta en el Estadio Metropolitano, donde buscará cerrar una clasificación histórica a semifinales. Para el Barça, en cambio, el reto será mayúsculo: remontar dos goles fuera de casa ante un rival que se siente cómodo defendiendo ventajas.

Más allá del marcador, la victoria rojiblanca manda un mensaje fuerte al resto de Europa: este Atlético sigue creyendo en grande y quiere volver a pelear por una Champions que aún se le resiste. Nunca la ganó, pero noches como la del Camp Nou explican por qué sigue insistiendo.