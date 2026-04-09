Barcelona presenta queja formal ante la UEFA por la mano no pitada de Marc Pubill ante el Atlético

El entrenador alemán del Barcelona, Hans-Dieter Flick (C), hace un gesto durante el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA entre el FC Barcelona y el Club Atlético de Madrid en el estadio Camp Nou de Barcelona el 8 de abril de 2026.

El FC Barcelona decidió dar un paso más tras la polémica vivida en la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League y anunció que presentará una queja formal ante la UEFA por la acción de Marc Pubill que no fue sancionada como penalti durante la derrota 2-0 frente al Atlético de Madrid .

La jugada, ocurrida en la segunda mitad del encuentro, provocó una fuerte reacción tanto en el banquillo azulgrana como en el entorno del club, que considera que la decisión arbitral tuvo una incidencia directa en el desarrollo del partido. La controversia creció todavía más al no existir intervención del VAR, algo que en Barcelona entienden como un fallo grave en una noche que ya quedó marcada por la tensión y la frustración.

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La jugada de Marc Pubill que desató la polémica

La acción que originó la protesta del Barça se produjo en el minuto 54, cuando el portero del Atlético, Juan Musso, jugó el balón en corto dentro del área y Marc Pubill lo tomó con la mano antes de devolverlo a su arquero.

La secuencia dejó inmediatamente perplejos a los futbolistas del Barcelona, que reclamaron de forma airada una infracción dentro del área. Sin embargo, el árbitro principal decidió dejar seguir la jugada y, para sorpresa del conjunto azulgrana, desde la sala de videoarbitraje tampoco se solicitó revisión.

La sensación en el equipo catalán fue de incredulidad total, especialmente por el contexto del partido y por el posible impacto que una decisión distinta habría tenido en el marcador y en la dinámica del juego.

El Barça considera que hubo un error arbitral “grave”

En el comunicado difundido por el club, el Barcelona dejó clara su postura y sostuvo que lo sucedido no puede interpretarse como una simple jugada dudosa, sino como una acción arbitral contraria a la normativa vigente.

El club azulgrana entiende que no solo hubo un error en la apreciación del árbitro sobre el terreno de juego, sino también una grave omisión del VAR, al no recomendar la revisión de una acción que considera determinante.

La entidad catalana sostiene que esa decisión alteró el curso del partido y por eso optó por formalizar una protesta institucional ante la UEFA, en un intento por dejar constancia oficial de su malestar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2042292406402293820&partner=&hide_thread=false FC Barcelona statementhttps://t.co/Kg2CQITltc — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 9, 2026

István Kovács, en el centro de la tormenta

El foco de la polémica también cayó sobre el árbitro rumano István Kovács, encargado de impartir justicia en un partido que terminó rodeado de debate.

Desde el entorno azulgrana consideran que la acción era lo suficientemente clara como para ser sancionada en tiempo real o, como mínimo, revisada desde la cabina del VAR. El hecho de que ninguna de las dos cosas ocurriera ha alimentado aún más la indignación del club y de sus aficionados.

En un cruce de este nivel, con tanto en juego y con una eliminatoria tan ajustada, el arbitraje ha terminado convirtiéndose en uno de los temas centrales de la conversación posterior al partido.

Picsart_26-04-09_17-00-41-290 El técnico alemán del Barcelona, Hans-Dieter Flick, impide que el defensa portugués Joao Cancelo, número 2 del equipo, hable con el árbitro al final del partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA entre el FC Barcelona y el Club Atlético de Madrid, disputado en el Camp Nou de Barcelona el 8 de abril de 2026. El Atlético de Madrid ganó 0-2. JOSEP LAGO / AFP

La decisión pudo cambiar el rumbo del Barcelona vs Atlético

La molestia del Barcelona no se explica solo por la acción en sí, sino por el momento en el que ocurrió. El equipo azulgrana ya se encontraba en una situación compleja dentro del partido, y una posible sanción de penalti habría podido modificar de forma directa tanto el marcador como el desarrollo emocional del encuentro.

Para el club, la jugada de Pubill representa una de esas acciones que pueden cambiar por completo una eliminatoria de Champions League, especialmente tratándose de una serie entre dos rivales directos del fútbol español.

Por eso, la queja del Barça no solo busca expresar descontento, sino también dejar una posición firme frente a lo que considera una situación inadmisible en un partido de esta magnitud.

La vuelta en Madrid llegará con máxima tensión

Tras la derrota en la ida, el Barcelona ya mira hacia el partido de vuelta, programado para el 14 de abril en el Estadio Metropolitano, donde deberá intentar remontar la serie ante el Atlético.

Sin embargo, el contexto con el que llegará a ese encuentro será inevitablemente más caliente después de esta controversia arbitral. La sensación de agravio instalada en el club puede convertirse en un ingrediente adicional en una eliminatoria que ya venía cargada de tensión deportiva.

Ahora, además del desafío futbolístico, el Barça también ha decidido librar una batalla institucional fuera del campo.

Barcelona vs Atlético: una polémica que sigue creciendo

Lo ocurrido en el duelo de ida ya trasciende el resultado. La mano no pitada de Marc Pubill y la falta de reacción del VAR han abierto un nuevo frente entre el Barcelona y la UEFA, y han convertido el arbitraje en uno de los ejes narrativos de la serie.

En el club azulgrana consideran que el daño ya está hecho, pero quieren dejar constancia de que no piensan dejar pasar la jugada como una acción más. La polémica sigue creciendo y amenaza con acompañar la eliminatoria hasta su desenlace final en Madrid.