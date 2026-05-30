Julio Rodríguez encuentra su mejor versión de la mano de Ichiro y Édgar Martínez

Julio Rodríguez ya no habla como el joven fenómeno que irrumpió en las Grandes Ligas deslumbrando con poder, velocidad y carisma. Ahora, en medio de una temporada marcada por ajustes ofensivos y momentos de inconsistencia, el dominicano se expresa como un pelotero que entendió que el talento, por sí solo, no basta para mantenerse entre la élite.

Y en esa búsqueda de evolución encontró dos aliados de lujo dentro de los Marineros de Seattle : Ichiro Suzuki y Édgar Martínez , dos leyendas del club y miembros del Salón de la Fama.

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“Ahora tengo experiencia, me conozco mejor”, confesó Rodríguez en exclusiva con DIARIO LAS AMÉRICAS al ser consultado sobre las diferencias respecto al año pasado. La frase puede parecer sencilla, pero explica gran parte de su proceso actual: menos impulsividad, más comprensión de su juego y una mentalidad enfocada en los ajustes constantes.

“Yo soy una persona que siempre está trabajando para mejorar”, añadió. “Yo me veo siempre mejorando, siempre tratando de ser la mejor versión de mí”.

Las estadísticas ayudan a contar esa historia. Tras un inicio discreto entre marzo y abril, cuando registró .678 de OPS y apenas dos cuadrangulares, el jardinero comenzó a mostrar señales de recuperación durante mayo. Su OPS subió hasta .838, acompañado de siete jonrones y un slugging de .531, números mucho más cercanos a la versión dominante que Seattle espera de su principal figura ofensiva.

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Pero más allá de los números, hay algo distinto en la manera en que Julio interpreta el juego.

“Algo que ha pasado es que ahora tengo experiencia”, explicó. “Jugando fuerte, jugando a mi habilidad y preparándome bien para los juegos”.

Detrás de esa mejoría aparece la influencia silenciosa de dos leyendas de la organización.

Rodríguez reconoció que tanto Ichiro como Édgar forman parte del grupo de personas a las que recurre constantemente para recibir consejos.

“Tenemos gente como Édgar, Ichiro, nuestro propio mánager y muchos compañeros que son un poquito mayores que yo”, contó. “Y también gente fuera del equipo a la que les pido consejos”.

No detalló exactamente qué conversaciones sostienen, “esos son secretos míos”, respondió entre risas cuando se le consultó qué les pregunta a esas figuras, pero el perfil de ambos permite entender qué puede estar absorbiendo de cada uno.

Ichiro representa la disciplina obsesiva, la rutina diaria y la capacidad de competir desde la preparación mental. Édgar, en cambio, encarna el arte del bateo: selección de pitcheos y ajustes constantes en el plato.

Y precisamente ahí parece estar la mayor evolución de Rodríguez: en el enfoque mental.

Cuando habló sobre cómo enfrentar a lanzadores que ya lo conocen mejor después de varias temporadas en Grandes Ligas, dejó una reflexión que evidencia madurez.

“Al final de la jornada ellos tienen que ejecutar también”, dijo. “Los pitchers no son perfectos, ellos también cometen errores. El único que tiene que estar listo es uno para aprovechar esos errores”.

Más que una frase casual, parece una declaración de principios. Rodríguez ya no luce obsesionado con producir a cualquier costo; ahora habla de reconocer momentos, esperar errores y confiar en que el trabajo terminará dando resultados.

Los premios "van llegando"

Incluso cuando se le preguntó por metas individuales y premios, su respuesta dejó ver una mentalidad mucho más enfocada en el proceso que en las estadísticas.

“Por lo que yo trabajo es por mejorar todos los días, ser mejor que ayer”, aseguró. “Pero obviamente uno quiere llevarse todos los premios: MVP, Bate de Plata, Guante de Oro. Todos esos premios van llegando cuando el equipo gana”.

Ese discurso también conecta con la ambición colectiva de Seattle. Los Marineros estuvieron a un paso de disputar la temporada pasada la Serie Mundial y Rodríguez no escondió que la meta sigue siendo la misma.

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“Lo que faltó fue ganar un juego”, resumió sobre la eliminación del año pasado. “Nosotros hicimos muchísimas cosas bien como equipo y lo que se busca es crecer y dar lo mejor de nosotros para este año sí llegar a la Serie Mundial”.

Seattle no necesita únicamente al atleta espectacular que roba bases y conecta jonrones monumentales. Necesita a una superestrella capaz de sostener producción durante toda una temporada y liderar un clubhouse que sueña con competir por el título. Por eso, quizás el mayor crecimiento de Julio Rodríguez no esté solamente en sus números. Está en entender que incluso los talentos generacionales necesitan aprender, escuchar y reconstruirse constantemente.

Y para un bateador de su calibre, pocos maestros pueden ser mejores que Ichiro Suzuki y Édgar Martínez.