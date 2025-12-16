ATP planea aplicar una nueva norma contra el calor extremo

El español Carlos Alcaraz celebra durante su estreno en el Abierto de Estados Unidos, el 25 de agosto de 2025.

HONG KONG.- La ATP , la entidad que gestiona el circuito profesional masculino de tenis, anunció el martes la introducción de una regla como protección contra el calor extremo desde la nueva temporada de 2026, después de las críticas al respecto en torneos recientes.

"Para reforzar la protección de los jugadores en condiciones extremas", los tenistas podrán ahora solicitar una pausa de diez minutos durante el tercer set para refrescarse si el índice Wet Bulb Globe Temperature (WBGT), que tiene en cuenta la temperatura, la humedad y el viento, alcanza 30,1 durante los dos primeros sets", explicó la ATP.

El partido quedará interrumpido si ese índice supera el 32,2.

La WTA, encargada del circuito femenino de tenis, ya había regulado al respecto.

El objetivo de la nueva norma aprobada por la ATP es "proteger la salud de los jugadores", pero también "mejorar las condiciones para los espectadores, los árbitros, los recogepelotas y el equipo de organización" de los torneos.

Hasta ahora, las decisiones sobre las condiciones de juego ligadas a la meteorología y al calor recaían en el supervisor del torneo, de acuerdo con los equipos médicos y los organizadores locales.

Durante 2025, el calor fue noticia en varias ocasiones durante la temporada de tenis.

"¿Quieren que muera un jugador en la pista?", llegó a preguntar en octubre el danés Holger Rune durante el torneo de Shanghái (China), donde se superaban los 30 grados centígrados con una tasa de humedad del 80%.

La temporada ATP de 2026 empieza el 2 de enero en Australia con la United Cup, un torneo de equipos nacionales, y las primeras citas individuales están programadas a partir del 5 de enero en Brisbane (Australia) y Hong Kong.

Arranca el Masters NextGen

En el Masters de los jóvenes lobos de la ATP, ocho talentos emergentes del circuito masculino, entre ellos los españoles Rafael Jódar y Martín Landaluce, intentarán desde el miércoles en Yedá (Arabia Saudita) suceder en el palmarés a la joya brasileña João Fonseca.

Derrotado en la final por Fonseca en 2024, el primer cabeza de serie es el estadounidense Learner Tien (28º ATP), en un torneo reservado a jugadores de menos de 20 años, ganado en el pasado por los dos grandes dominadores actuales del circuito, el número 1 Carlos Alcaraz y el número 2 Jannik Sinner.

