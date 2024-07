Barbola Krejcikova aún sigue sorprendida de haber ganado Wimbledon

LONDRES-. Barbola Krejcikova recordó que no sabía que podía ganar un título individual de Grand Slam —esto es, hasta que lo hizo, hace tres años en el Abierto de Francia y ahora conquistó Wimbledon .

Por ende —como mencionó Krejcikova a un pequeño grupo de reporteros el sábado en el All England Club portando un pin púrpura que significa que ganó en Wimbledon— que tampoco podría haber sabido que le era posible ganar su segundo trofeo en un major.

Y después de que consiguió el segundo con la victoria 6-2, 2-6, 6-4 ante Jasmine Paolini en la final en la Cancha Central, Krejcikova explicó que nadie puede predecir que hará ahora.

“Bueno, quién sabe qué pueda hacer ahora y lo que no pueda hacer. Quiero decir, ni yo sé”, indicó la checa de 28 años. “Antes de Roland Garros no sabía que podía ganar un Slam. Antes de aquí, no sabía que podía ganar otro Slam. Entonces, ¿quién sabe de lo que soy capaz? Para mí, lo más importante es disfrutar el camino. Ser feliz en la cacha y divertirme. Y combinar todo esto —sentirme bien y ser feliz”.

Entonces cuando un reportero le preguntó que si disfrutó cada segundo de ese crucial tercer set ante Paolini, Krejcikova respondió sin dudar.

Picsart_24-07-13_17-21-09-728.jpg La checa Barbora Krejcikova celebra tras vencer a la italiana Jasmine Paolini en la final de Wimbledon el sábado 13 de julio del 2024. AP/Kirsty Wigglesworth

“Sí, estaba feliz. Realmente estaba disfrutando el momento”, indicó. “Estaba peleando por cada bola e intentando tener el empuje de mi lado. Intentaba encontrar la forma de quebrarla. Sentí que saqué bien, entonces creía que si podía quebrarla podría sacar para partido”.

Profético

Resultó que fue Paolini quien cedió, con dobles faltas para que la quebraran y abajo 4-3. Casi 10 minutos después, la final había terminado y Krejcikova —que necesitó tres puntos de partido para coronar el encuentro— levantó los brazos al aire y trepó a la grada para celebrar con abrazos.

Krejcikova fue la 31ma sembrada y llegó al All England Club con marca de 7-9 este año gracias a una lesión de espalda y una enfermedad que la dejaron fuera.

Pero eso es engañoso. Es suficientemente talentosa para haber regresado al número 2 del ranking individual de la WTA y número 2 en dobles. Tiene siete títulos de Grand Slam en dobles, además de tres en mixtos.

“Toma muy buenos ángulos con sus tiros. Es una jugadora muy completa”, aseguró Paolini, la primer mujer desde Venus Williams en el 2002 que pierde dos finales seguidos de Grand Slam en el Abierto de Francia y Wimbledon. “Es muy buena”.

¿Qué significa esto para el futuro de Krejcikova?

Nadie lo sabe...

FUENTE: AP