Ryan García tras su victoria por nocaut ante Conor Benn: "Me siento en paz"

El campeón de la división de peso wélter del Consejo Mundial de Boxeo, Ryan García, posa con la bandera estadounidense antes de hacer su ingreso al ring, el 12 de septiembre de 2026.

LOS ÁNGELES.- El estadounidense Ryan García defendió el sábado su título wélter del Consejo Mundial de Boxeo al ganarle por nocaut técnico en el segundo asalto al británico Conor Benn , en una pelea realizada en Las Vegas.

García conectó una demoledora derecha al mentón que envió a Benn a la lona a los 45 segundos del segundo asalto y la siguió con duras ráfagas de golpes hasta que el árbitro Thomas Taylor detuvo la pelea tras un minuto y 25 segundos de ese round.

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"Solo estoy feliz", dijo García. "Me siento en paz. Tengo esa alegría y esa paz y se siente increíble".

García mejoró su récord a 26-2 con sus 21 victorias antes del límite y le negó a Benn, en su primera pelea por una corona mundial, la oportunidad de convertirse en campeón del mundo como su padre, el inglés Nigel Benn.

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La pelea fue en el T-Mobile Arena, donde García ganó el cinturón en febrero pasado al vencer por decisión unánime a su compatriota Mario Barrios.

García, de 28 años, defendía por primera vez su título de la división de las 147 libras (66,7 kg).

Benn, de 29 años, es hijo de un excampeón mundial de peso mediano y supermediano. Quedó con marca de 25-2 después de venir de una victoria por decisión unánime en abril sobre el estadounidense Regis Prograis en el Tottenham Hotspur Stadium, en Londres.

Tras la victoria, García desafió a dos campeones mundiales wélter el invicto estadounidense Devin Haney, de la Organización Mundial de Boxeo, y el hondureño-estadounidense Teófimo López, campeón de la Asociación Mundial de Boxeo.

"¿Dónde están?", dijo García. "Es momento de unificar".

Mexicano Del Toro gana el GP de Montreal

El ciclista mexicano Isaac Del Toro ganó este domingo el Gran Premio de Montreal, en las mismas calles que acogerán la carrera del Campeonato Mundial de ruta dentro de dos semanas.

El pedalista de 22 años se convirtió en el primer latinoamericano en conquistar esta prueba, que se adjudicó al imponerse en un esprint al francés Paul Seixas en un magnífico duelo entre prodigios.

Tercero en el Tour de Francia, Del Toro continuó con su excelente temporada, en la que se ha adjudicado la Tirreno-Adriático, el Tour Auvergne-Rhône-Alpes y el UAE Tour.

"Intentamos aprovechar la ventaja numérica en la recta final. Traté de seguir los movimientos importantes desde atrás. Adam (Yates) y Brandon (McNulty) me colocaron en una posición ideal para ganar", comentó 'El Torito' tras la 33ª victoria de su carrera.

El mexicano, el francés y el belga Remco Evenepoel se perfilan como los grandes favoritos para el Mundial, donde la superestrella eslovena y campeón defensor, Tadej Pogacar, estará fuera por lesión.

El Campeonato Mundial se disputará en Montreal y utilizará gran parte de los 214,4 km del circuito del Gran Premio.

FUENTE: AFP