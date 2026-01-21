miércoles 21  de  enero 2026
Barcelona cede a su legendario portero, Marc-André Ter Stegen

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, confirmó este martes que el arquero alemán Marc-André ter Stegen, relegado a la suplencia desde la llegada de Joan García

El alemán Marc-Andre Ter Stegen, del Barcelona, durante una práctica del equipo, el 10 de mayo de 2025.

JOSEP LAGO / AFP

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, confirmó este martes que el arquero alemán Marc-André ter Stegen, relegado a la suplencia desde la llegada de Joan García, se unirá al Girona en las próximas horas para disponer de minutos y poder ir al Mundial 2026.

"Esta mañana, Marc nos dijo que se iba al Girona. Creo que es un arquero fantástico, pero creo que es la decisión correcta para el futuro para el club. Le deseo lo mejor", declaró el técnico alemán en conferencia de prensa la víspera del partido de Liga de Campeones ante el Slavia de Praga en la capital checa.

"Quizá lo veamos con la selección alemana en el Mundial. Cruzo los dedos por ello y creo que tiene opciones", valoró Flick sobre el arquero de 33 años.

Pocas horas después fue el propio Barcelona el que oficializó la cesión a través de un comunicado en su página de internet. "Ter Stegen ha defendido la portería azulgrana durante 11 temporadas y media. Llegó al FC Barcelona el 19 de mayo de 2014, procedente del Borussia Mönchengladbach, con 22 años", indicó el club.

El Barça llevaba semanas abriendo la puerta de salida a Ter Stegen, último representante del equipo que conquistó la Champions en 2015 a las órdenes de Luis Enrique. Para Flick era el tercer portero del plantel, por detrás de Joan García y del veterano polaco Wojciech Szczesny, de 35 años.

El habitual capitán azulgrana tratará de relanzarse en el Girona con el objetivo de ganar el ritmo necesario para ser convocado para el Mundial de Norteamérica.

A la sombra del inmenso Manuel Neuer desde el inicio de su carrera, Ter Stegen tiene la oportunidad de disputar su primer gran torneo como titular de la Mannschaft tras la retirada internacional del arquero del Bayern de Múnich .

FUENTE: AFP

