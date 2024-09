Bateador de los Filis de Filadelfia establece un récord en la MLB

Fútbol Venezuela entra en un lugar al que no quería regresar

Schwarber estableció el récord de jonrones para abrir una entrada con el segundo lanzamiento que vio de Taj Bradley, enviando la pelota 437 pies al jardín central para una ventaja de 1-0 y superando a Alfonso Soriano, quien tuvo 13 jonrones para abrir la entrada con los Yanquis de Nueva York en 2003. El bateador designado de los Filis abandonó el juego en la cuarta entrada debido a una hiperextensión del codo izquierdo después de alcanzar una base por bolas en la tercera y aparentemente lastimarse al lanzarse de regreso a la primera base en un intento de pickoff.

"No sentí dolor ni nada", dijo Schwarber. "Lo extendí un poco y fue extraño. Bajé (a la jaula de bateo) e hice un swing y no me sentí bien".

Schwarber recibió tratamiento y se sintió un poco mejor después del juego. Dijo que no había daño estructural y que mientras sintiera que podía soportar la incomodidad, posiblemente podría volver a la alineación el miércoles cuando los Filis busquen una barrida de la serie.

El 35.º jonrón de Schwarber en la temporada fue el 45.º de su carrera al abrir el juego, con 32 desde que se unió a los Filis en 2022.

Schwarber tiene 45 jonrones iniciando compromisos en su carrera, lo que lo coloca empatado en el noveno lugar de todos los tiempos. Jimmy Rollins ocupa el octavo lugar con 46.

“Siempre he dicho que esas cosas serán más geniales cuando me retire”, comentó Schwarber la semana pasada en Toronto sobre empatar a Soriano. “Ahora mismo solo estoy tratando de ganar juegos de béisbol. Ganar un partido es más emocionante que eso”.

Schwarber ha conectado 138 jonrones desde que se unió a los Filis en el 2022, incluyendo la postemporada. Los FIlis tienen un récord de 82-36 (.694) cuando la bota.

Después de que Bryce Harper conectó un doble, Uceta golpeó a Nick Castellanos en la cadera con un lanzamiento, lo que provocó que tanto las bancas como los bullpens se vaciaran y los jugadores se reunieran en el césped del infield. Uceta fue expulsado del juego.

“Tuve una sensación abrumadora de que me iban a dar una paliza”, dijo Castellanos. “Todos nos dimos cuenta de lo que era: estaba (molesto) porque lo habían golpeado y su efectividad se disparó por las nubes”.

Uceta dijo que no golpeó a Castellanos a propósito. También dijo que lo golpeó con un cambio de velocidad, pero según StatCast de MLB, el lanzamiento fue un sinker de 96 mph.

“Estás frustrado y vas a lanzarle a alguien”, dijo Castellanos. “Eso es como si mi hijo de 2 años hiciera un berrinche porque le quité el postre antes de que terminara”.

Harper, que no ha conectado jonrones desde el 9 de agosto y tiene una racha sin jonrones en Citizens Bank Park que se remonta al 27 de julio, parecía haber conectado un jonrón en la quinta entrada. Pero la jugada fue anulada tras la revisión de la repetición debido a la interferencia de un aficionado después de que un joven aficionado se estiró por encima de la barandilla sobre el muro del jardín derecho y atrapó la pelota.

Harper recibió un doble y se quedó varado cuando Castellanos elevó y Bryson Stott hizo un roletazo para terminar la entrada. Harper tuvo tres dobles en un juego por tercera vez en su carrera y la primera desde agosto de 2021.

El tercer doble llegó justo antes de que Castellanos fuera golpeado. A Harper no le agradó que Uceta golpeara a su compañero de equipo y marchó rápidamente hacia el montículo gritándole al lanzador de los Rays.

Harper se evitó un altercado físico porque Uceta nunca se dio la vuelta para mirarlo.

"No quería ser un perdedor y ponerme detrás de él", dijo Harper. “Si se va a recuperar, entonces está bien, vamos”.

Turner también conectó un jonrón ante Bradley en la tercera entrada y tuvo su 17mo juego de múltiples jonrones en su carrera, y el tercero esta temporada.

José Alvarado (2-5) lanzó una octava entrada perfecta con dos ponches y se llevó la victoria.

Los Rays le dieron cuatro carreras y 12 hits al abridor de los Phillies, Ranger Suárez, en las primeras seis entradas.

Junior Caminero tuvo tres hits y una impulsada, y Yandy Díaz y José Caballero tuvieron un sencillo productor cada uno para los Rays. Christopher Morel conectó un triple productor en la parte superior del muro del jardín central, la parte más profunda del estadio.

Richard Lovelady (3-6) fue etiquetado con la derrota. Permitió dos carreras y dos hits en dos tercios de una entrada en relevo.

FUENTE: Con información de AP y MLB.com