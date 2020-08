Cuando le tocó el turno a Fouad Ezbiri, campeón del mundo de kick boxing, Benzema dio pistas sobre su futuro y la posibilidad de incursionar en deportes de contacto.

“Sí, es verdad que me gusta entrenar el boxeo y lo he hecho mucho contigo. Me gustaría prepararme seis meses y luego si crees que puedo estar preparado para un combate, claro”.

Épisode 6 : Ninho, James Rodriguez, Malik Bentalha... me posent des questions ! | Karim Benzema

También sostuvo que Mike Tyson es su modelo a seguir en el boxeo. “Lo admiro por sus actuaciones en el ring, su determinación y por haber surgido desde la nada”.

El Real Madrid se enfrentará con el Manchester City, el próximo viernes en el marco de la Champions League.

