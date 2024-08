Boxeadora italiana renuncia a pelea por ser superada ante mujer trans en los Juegos Olímpicos

La pelea duró apenas 47 segundos, pues la boxeadora italiana, tras recibir el segundo puñetazo de la argelina transgénero, decidió retirarse por la diferencia de fuerza y pegada.

"No es justo", dijo Carini sobre el cuadrilátero, llorando de frustración. "Me dio dos golpes y ya no podía respirar", insistió la italiana, una de las favoritas en su categoría.

Imane Khelif, boxeadora trans que representa a la delegación argelina se lanzó desde el inicio con fuerte golpes ante Carini.

Esta decisión parece premeditada tras las dudas que hubo en la previa sobre si estaba bien o no que la argelina compitiera en boxeo femenino pese a sus recientes antecedentes.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/sandormartin/status/1818980630174064817&partner=&hide_thread=false Esto es una vergüenza y no se debe permitir ¿Dónde está el límite? pic.twitter.com/urb2s6fIXu — Sandor Martin (@sandormartin) August 1, 2024

Imane Khelif fue excluida del Mundial de Nueva Delhi de 2023 por no superar pruebas de elegibilidad de género. No obstante, sí que fueron consideradas aptas para los Juegos de París. La web para medios del Comité Olímpico Internacional (COI) indica que Khelif, de 25 años, fue descalificada del Mundial por “elevados niveles de testosterona que no cumplían los criterios de elegibilidad”.

La argelina se acercó después a estrecharle la mano, pero Carini lo evitó. “No podía seguir. Me dolía mucho la nariz y dije: ‘Paren’. Era mejor no seguir”, relató después la italiana. “Podía haber sido el combate de mi vida, pero en ese momento tenía que salvaguardar mi vida también”, insistió

“Siempre he luchado contra hombres, entreno con mi hermano, pero hoy he sentido demasiado dolor”, aseguró Carini sobre la potencia de los golpes recibidos. “Me rompe el corazón porque soy una peleadora”, dijo. “Mi papá me enseñó a ser una guerrera. Siempre he subido al ring con honor y siempre he sido leal a mi país. Y esta vez no pude porque no podía seguir”, se lamentó.

En declaraciones para la prensa minutos más tarde, la italiana reveló: “Nunca en mi vida me habían golpeado tan fuerte. Depende del Comité Olímpico Internacional juzgar”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SenMarcoRubio/status/1819008317043159285&partner=&hide_thread=false First, its Drag Queens mocking the Last Supper. Now, biological men are allowed to punch women at the Olympics.



Unbelievable.https://t.co/FtnuQSeLlG — Senator Marco Rubio (@SenMarcoRubio) August 1, 2024

Tras la presentación se volvió a reavivar un tema que ya en la previa había planteado un debate. ¿Pueden competir las atletas transgénero donde ellas digan? En las redes sociales no creen que deba ser así. Uno de ellos fue el senador de los Estados Unidos, Marco Rubio, donde critica que un hombre biológico golpeó a una mujer, en lugar de participar en la categoría masculina.

El Comité Olímpico Internacional (COI) no consideró esa diferencia y permitió que la argelina compita y ahora siga en carrera en los 66 kilogramos.