Bulls de Chicago despiden a jugador tras comentarios anti-LGBTQ

El comisionado de la NBA, Adam Silver, habla con los medios de comunicación, el 15 de febrero de 2025.

LOS ÁNGELES.- El escolta Jaden Ivey fue despedido por los Bulls de Chicago este lunes después de condenar el apoyo de la NBA a la comunidad LGBTQ .

En un breve comunicado, los Bulls señalaron que el jugador de 24 años había sido dado de baja de la franquicia por "conducta perjudicial para el equipo".

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La decisión se produjo después de que Ivey pareciera arremeter contra la liga de baloncesto de Norteamérica por su apoyo al Mes del Orgullo.

"Proclaman el Mes del Orgullo en la NBA. Lo proclaman. Se lo muestran al mundo. Dicen: 'Vengan a acompañarnos en el Mes del Orgullo' para celebrar la injusticia", dijo Ivey en una transmisión en vivo en Instagram.

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"Lo proclaman. Lo proclaman en las vallas publicitarias. Lo proclaman en las calles, qué injusticia. Entonces, ¿cómo es que uno no puede hablar de justicia? ¿Cómo pueden decir: 'Hombre, este tipo está loco'?".

Ivey, que se incorporó a Chicago hace dos meses en un traspaso desde los Pistons de Detroit, también arremetió contra el catolicismo en un intercambio con un comentarista.

"El catolicismo es una religión falsa. Y no es la verdadera doctrina de Cristo. (No) conduce a la salvación en Jesucristo", dijo.

Ivey era considerado uno de los mayores talentos emergentes de la NBA cuando fue elegido por Detroit con la quinta selección del draft de 2022.

Sin embargo, su carrera se ha visto interrumpida por las lesiones en las últimas dos temporadas. Solo jugó cuatro partidos con Chicago después de unirse en febrero al mítico equipo donde descolló Michael Jordan a fines del siglo pasado.

Wembanyama firma un récord en la NBA

Victor Wembanyama se robó una vez más los reflectores en la NBA con una excepcional actuación en la victoria de los Spurs 129-114 sobre los Bulls.

El pívot francés estableció su récord anotador de la temporada, con 41 puntos, y abrillantó su cuenta con 3 triples, 16 rebotes, 4 asistencias y 3 tapones.

Wemby dejó, además, un inicio de partido para la historia al registrar 10 puntos y 10 rebotes con sólo ocho minutos y 31 segundos, estableciendo así el doble-doble más rápido en la NBA.

Otros cinco jugadores de los Spurs llegaron a dobles dígitos de anotación ante los Bulls, un equipo sin opciones de playoffs, en una actuación que no convenció a su estrella.

"Hoy no fue perfecto ni como equipo ni en lo personal", declaró Wembanyama. "Ojalá hubiera estado mejor, pero igual es satisfactorio".

FUENTE: AFP