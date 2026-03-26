jueves 26  de  marzo 2026
Baloncesto

NBA quiere apresurar la solución al "Tanking" antes del draft

La NBA tendrá una solución para junio al problema de los equipos que se dejan derrotar para intentar obtener una mejor posición en el draft, una práctica conocida como tanking

El comisionado de la NBA, Adam Silver, habla con los medios de comunicación, el 15 de febrero de 2025.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, habla con los medios de comunicación, el 15 de febrero de 2025.

AFP

La NBA tendrá una solución para junio al problema de los equipos que se dejan derrotar para intentar obtener una mejor posición en el draft, una práctica conocida como tanking, prometió este miércoles el comisionado Adam Silver.

Silver, además, dejó claro que la liga de básquetbol norteamericana quiere socios para una nueva competición europea que incluya a la Euroliga, al organismo rector mundial FIBA y las ligas nacionales de la región.

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Tras la reunión de la Junta de los Gobernadores de la NBA, Silver dijo que no se realizaron votaciones sobre los planos de una liga europea, pero que los propietarios de los equipos fueron informados sobre los planos de la competición norteamericana.

"Para el bien del básquetbol europeo, creo que el mejor resultado sería que nos uniéramos con la liga europea y desarrolláramos un enfoque sistemático para hacer crecer el juego en toda Europa", dijo Silver.

"Eso significa complementar a las ligas nacionales, trabajar junto con la Euroliga y trabajar junto con nuestra federación, FIBA", agregó.

Las transacciones financieras relacionadas con la expansión incluyen trabajar con un grupo de bancos distintos al que supervisa los planos de la liga europea, comentó Silver.

El acuerdo en el Viejo Continente incluye planes para doce mercados y varios socios a considerar en cada uno.

"Más de 100 organizaciones participantes actualmente en este proceso", sostuvo.

Silver aseguró que existe un "enorme entusiasmo" con el proyecto y "conversaciones en curso con la infraestructura existente del básquetbol en Europa".

Solución al tanking

Sobre la situación en casa, la principal preocupación de Silver para la actual temporada de la NBA es el tanking, una práctica en la que los equipos estropean sus posibilidades de victoria para acumular un peor registro.

Con estas medidas las franquicias buscan obtener una de las primeras selecciones en el Draft, en el que eligen a jugadores jóvenes proyectados como estrellas.

Los equipos con los peores registros en la temporada regular son los que tienen mayor probabilidad de ganar la lotería que deciden la primera elección del Draft en junio y la primera oportunidad de asegurar los derechos sobre nuevos y jóvenes talentos.

En el curso actual, los Washington Wizards (16-55) atraviesan una racha de 16 derrotas consecutivas y los Indiana Pacers (16-56) sepultaron el lunes una racha de 16 caídas seguidas, un récord de la franquicia, que más temprano esta campaña había superado su anterior marca de 13.

Los Sacramento Kings, en tanto, tuvieron un mal andar de 16 derrotas consecutivas antes de cortarla el mes pasado.

"No está claro cuán malo es realmente un equipo cuando los resultados están siendo controlados de una manera basada en incentivos para terminar más abajo en la clasificación", dijo Silver, sin mencionar a ningún quinteto.

"Los incentivos serán diferentes la próxima temporada", aseguró.

FUENTE: AFP

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