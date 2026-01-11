Cachorros de Chicago también se lleva al mejor Agente Libre del momento

Presentación oficial de Alex Bregman como nuevo jugador de los Medias Rojas de Boston

Los Cachorros de Chicago han dado uno de los golpes más grandes del mercado al acordar un contrato de cinco años y 175 millones de dólares con Alex Bregman , uno de los antesalistas más consistentes de la última década en la MLB. La información fue revelada por Jeff Passan de ESPN.

El acuerdo incluye una cláusula completa de no traspaso, aunque no contempla opciones de salida anticipada, según confirmó Mark Feinsand de MLB.com. Con esta contratación, los Cachorros dejan claro que su objetivo es volver a ser contendientes en la Liga Nacional.

Bregman deja Boston tras una sola temporada

Bregman, de 31 años, había firmado en febrero pasado un contrato de tres años y 120 millones de dólares con los Medias Rojas de Boston, pero decidió ejercer su opción de salida en noviembre para buscar un contrato de mayor duración.

Boston intentó retenerlo y presentó una oferta competitiva. Incluso el mánager Alex Cora declaró recientemente que la decisión estaba “en manos de Bregman”. Sin embargo, el antesalista también despertó interés de los Azulejos de Toronto y los Diamondbacks de Arizona, antes de decidirse por Chicago.

Una pieza clave para los Cachorros

La llegada de Bregman responde a una necesidad urgente de los Cachorros, que estaban cerca de perder a Kyle Tucker en la agencia libre. Ahora Chicago suma un bate de poder y contacto para el medio del orden ofensivo, además de un guante élite en la antesala.

El nuevo cuadro interior de los Cachorros, formado por Alex Bregman, Dansby Swanson y Nico Hoerner, proyecta ser uno de los mejores de todas las Grandes Ligas tanto ofensiva como defensivamente.

Rendimiento reciente de Alex Bregman

A pesar de dejar el Fenway Park, un estadio favorable para los bateadores, Bregman sigue siendo un jugador de alto impacto. En la temporada más reciente con los Medias Rojas de Boston registró:

Promedio de bateo: .273

Porcentaje de embasado (OBP): .360

Slugging: .462

18 jonrones

28 dobles

.821 de OPS

3.5 fWAR en 114 juegos

El infielder se perdió casi dos meses de competición debido a una lesión en el cuádriceps derecho, lo que explica la reducción en su cantidad de partidos disputados.

Chicago va por todo en la MLB

Tras adquirir recientemente al lanzador Edward Cabrera desde los Marlins de Miami, los Cachorros de Chicago refuerzan aún más su proyecto con la llegada de una estrella como Bregman.

La directiva ha dejado claro que la ventana para competir está abierta y que el objetivo es luchar seriamente por la Serie Mundial en las próximas temporadas.