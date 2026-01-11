domingo 11  de  enero 2026
Béisbol

Cachorros de Chicago también se lleva al mejor Agente Libre del momento

Alex Bregman firma con los Cachorros de Chicago por 175 millones de dólares tras salir de los Medias Rojas de Boston. Chicago arma un equipo candidato en la MLB

Presentación oficial de Alex Bregman como nuevo jugador de los Medias Rojas de Boston

Presentación oficial de Alex Bregman como nuevo jugador de los Medias Rojas de Boston

Captura de pantalla a video en @RedSox
Por Pedro Felipe Hernández

El exjugador de los Astros de Houston y Medias Rojas de Boston se convierte en la nueva superestrella del Wrigley Field

Los Cachorros de Chicago han dado uno de los golpes más grandes del mercado al acordar un contrato de cinco años y 175 millones de dólares con Alex Bregman, uno de los antesalistas más consistentes de la última década en la MLB. La información fue revelada por Jeff Passan de ESPN.

Lee además
Aryna Sabalenka de Bielorrusia reacciona durante la final individual femenina contra Marta Kostyuk de Ucrania en el torneo internacional de tenis de Brisbane en Brisbane el 11 de enero de 2026. 
Tenis

Sabalenka consigue un nuevo trofeo
El toletero Luisangel Acuña observa El batazo que terminó en las gradas durante el Round Robin en la LVBP 
Béisbol

Acuña hace historia con algo nunca visto en la LVBP

El acuerdo incluye una cláusula completa de no traspaso, aunque no contempla opciones de salida anticipada, según confirmó Mark Feinsand de MLB.com. Con esta contratación, los Cachorros dejan claro que su objetivo es volver a ser contendientes en la Liga Nacional.

Bregman deja Boston tras una sola temporada

Bregman, de 31 años, había firmado en febrero pasado un contrato de tres años y 120 millones de dólares con los Medias Rojas de Boston, pero decidió ejercer su opción de salida en noviembre para buscar un contrato de mayor duración.

Boston intentó retenerlo y presentó una oferta competitiva. Incluso el mánager Alex Cora declaró recientemente que la decisión estaba “en manos de Bregman”. Sin embargo, el antesalista también despertó interés de los Azulejos de Toronto y los Diamondbacks de Arizona, antes de decidirse por Chicago.

Una pieza clave para los Cachorros

La llegada de Bregman responde a una necesidad urgente de los Cachorros, que estaban cerca de perder a Kyle Tucker en la agencia libre. Ahora Chicago suma un bate de poder y contacto para el medio del orden ofensivo, además de un guante élite en la antesala.

El nuevo cuadro interior de los Cachorros, formado por Alex Bregman, Dansby Swanson y Nico Hoerner, proyecta ser uno de los mejores de todas las Grandes Ligas tanto ofensiva como defensivamente.

Rendimiento reciente de Alex Bregman

A pesar de dejar el Fenway Park, un estadio favorable para los bateadores, Bregman sigue siendo un jugador de alto impacto. En la temporada más reciente con los Medias Rojas de Boston registró:

Promedio de bateo: .273

Porcentaje de embasado (OBP): .360

Slugging: .462

18 jonrones

28 dobles

.821 de OPS

3.5 fWAR en 114 juegos

El infielder se perdió casi dos meses de competición debido a una lesión en el cuádriceps derecho, lo que explica la reducción en su cantidad de partidos disputados.

Chicago va por todo en la MLB

Tras adquirir recientemente al lanzador Edward Cabrera desde los Marlins de Miami, los Cachorros de Chicago refuerzan aún más su proyecto con la llegada de una estrella como Bregman.

La directiva ha dejado claro que la ventana para competir está abierta y que el objetivo es luchar seriamente por la Serie Mundial en las próximas temporadas.

Temas
Te puede interesar

Inter Miami ficha al argentino David Ayala para reforzar su mediocampo

Manchester City firma una goleada escandalosa: 10-1 al Exeter y aviso al fútbol inglés

De Hollywood a la FA Cup: la película perfecta de Ryan Reynolds y el Wrexham

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y el presidente de Estados Unidos Donald Trump.
POLÍTICA

Sheinbaum debe tomar una decisión ante mirada insistente de Trump

Trump envió un mensaje al régimen en Cuba, el 11 de enero de 2026, tras compartir una publicación que apuntaba a Marco Rubio como el nuevo presidente de la isla.  video
TENSIONES

Trump lanza ultimátum al régimen cubano: "Hagan un acuerdo antes de que sea demasiado tarde"

El presidente de Estados Unidos y el secretario de Estado Marco Rubio en la reunión con ejecutivos de la industria petrolera.
MEDIDAS

Trump firma orden de emergencia para proteger ingresos por venta de petróleo de Venezuela

Los dictadores Nicolás Maduro y Daniel Ortega.
REPRESIÓN

Régimen de Nicaragua excarcela a detenidos tras ola represiva por la captura de Maduro

El cantante Yeison Jiménez actúa en concierto. 
EN COLOMBIA

Fallece en accidente aéreo el cantante colombiano Yeison Jiménez

Te puede interesar

El Departamento de Estado de EEUU funciona en el Edificio Federal Harry S. Truman, fotografiado el 8 de octubre de 2024 en Washington, DC.
ADVERTENCIA

EEUU emite alerta a sus ciudadanos en Venezuela y pide que abandonen el país por seguridad

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Trump envió un mensaje al régimen en Cuba, el 11 de enero de 2026, tras compartir una publicación que apuntaba a Marco Rubio como el nuevo presidente de la isla.  video
TENSIONES

Trump lanza ultimátum al régimen cubano: "Hagan un acuerdo antes de que sea demasiado tarde"

La líder política de Venezuela, María Corina Machado.
POLÍTICA

María Corina Machado se solidariza con opositores en Irán y denuncia vínculos del régimen con el chavismo

Bombas de petróleo en Maracaibo, estado de Zulia, Venezuela.
POLÍTICA

ExxonMobil descarta invertir en Venezuela si no hay "cambios profundos"

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y el presidente de Estados Unidos Donald Trump.
POLÍTICA

Sheinbaum debe tomar una decisión ante mirada insistente de Trump