Canelo se juega más que unos títulos ante su compatriota Munguía

Munguía, de 27 años, es un púgil discreto fuera del ring, alejado de los excesos de otros boxeadores, pero con un tamaño (diez centímetros más alto que Canelo) y potencia de fuego que pueden poner en problemas al experimentado campeón.

"Por supuesto él tiene poder. Es un buen boxeador, me gusta su estilo", reconoció Álvarez en la rueda de prensa previa.

Aun así, el púgil de Guadalajara (oeste) se mostró seguro de que su talento y experiencia le permitirán salir airoso de un duelo destinado a entrar en la memoria del boxeo mexicano, donde se recuerdan batallas como las que protagonizaron Erik Morales y Marco Antonio Barrera a principios de siglo.

Picsart_23-05-07_17-44-52-698.jpg El mexicano Saúl "Canelo" Álvarez enfrenta al británico John Ryder en un combate por el título de los supermedianos, el sábado 6 de mayo de 2023, en Guadalajara AP /Moisés Castillo

"No sé si (Munguía) es más joven o más viejo que yo. Pero yo soy Canelo y no me importa", recalcó. "Vamos a ganar contundentemente, a eso venimos. Que todo el mundo disfrute y que sea una fiesta mexicana".

Para Canelo, la cita en el T-Mobile Arena (20.000 asientos) será la cuarta defensa de sus cinturones del peso supermediano de la OMB (Organización Mundial de Boxeo), AMB (Asociación Mundial), CMB (Consejo Mundial) y FIB (Federación Internacional).

Álvarez se convirtió en el primer campeón indiscutible de esa división noqueando al estadounidense Caleb Plant en 2021.

Paso en falso para Canelo:

Un año después buscó nuevas gestas retando al ruso Dmitry Bivol, campeón del peso mediopesado (175 libras - 79,4kg), un desafío que acabó en fiasco y le costó la segunda derrota de su carrera.

Desde entonces, Canelo encadena tres victorias por decisión unánime frente a su archirrival Gennady Golovkin, que peleó con 40 años, John Ryder y Jermell Charlo.

Al mexicano, que ha liquidado por nocaut 39 de sus 60 victorias, le urge acabar por la vía rápida con los sueños de Munguía, que puede llenarse de cinturones si es capaz de batir a su ídolo.

El peleador de Tijuana (noroeste), que cuenta por victorias sus 43 combates (34 de ellos por nocaut), resta importancia a su menor presencia en los grandes escenarios y asegura que su respeto por Álvarez "se termina arriba del ring".

"Yo no he tenido experiencia con grandes nombres, pero lo que tengo y dónde he llegado me lo he ganado a pulso", subrayó. "Me gusta que venga con la mentalidad de ganarme y de noquearme, pero yo voy con la misma mentalidad".

FUENTE: AP