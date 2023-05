Carlos Alcaraz se mete en los cuartos de final de Madrid

"He jugado a un gran nivel, no le he dejado dominar, he ido al ataque todo el rato, y sobre todo, he restado muy bien", afirmó el número uno del mundo sobre la cancha tras el partido.

"He jugado un partido muy completo y por eso ha sido el resultado, pero no es muy normal un resultado como este" contra Zverev, añadió Alcaraz, reciente ganador en el torneo de Barcelona.

Alcaraz acabó desesperando a un Zverev, dos veces ganador en Madrid, que no vio la forma de superar al español sobre la tierra batida de la pista central de la Caja Mágica madrileña.

El último ganador del Open de Estados Unidos arrancó pronto en el primer set rompiendo el servicio del alemán para ponerse 2-0 por delante, tras salvar su rival dos puntos de break, y confirmar con su saque el 3-0.

La ventaja fue insuperable para Zverev, que vio cómo en el sexto juego, el español le remontó un 40-0 abajo para acabar rompiendo su servicio y cerrar la manga con su saque.

En el segundo set, Zverev mejoró, pero sólo pudo aguantar hasta el quinto juego en que Alcaraz volvió a romperle el servicio con su segunda bola de break para ponerse por delante 3-2 y ganar los tres juegos siguientes para llevarse el set y el partido.

FUENTE: AFP