martes 23  de  septiembre 2025
Fórmula 1

Carlos Sainz eufórico tras primer podio con Williams

Este triunfo además de otorgar 15 puntos más a la escudería británica, también pone a Carlos Sainz a la altura de una de las figuras más importantes de la F1: Alain Prost

El piloto español Carlos Sainz, de Williams, tercero en la clasificación, rocía champán en el podio tras el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, en el Circuito de Bakú, el 21 de septiembre de 2025.&nbsp;

El piloto español Carlos Sainz, de Williams, tercero en la clasificación, rocía champán en el podio tras el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, en el Circuito de Bakú, el 21 de septiembre de 2025. 

Ozan KOSE / AFP
Por Karla Roca

La temporada 2025 de Fórmula 1 ha sido una constante prueba y error para Carlos Sainz, pues desafortunadamente los resultados han estado muy por debajo de lo esperado en su primer año Williams.

Hasta antes de este, su mejor resultado de la temporada, el español únicamente había sumado un total de 16 puntos, además de quedar fuera del top 10 en 9 ocasiones, lo que sin duda se traducía en frustración para el ex Ferrari.

Lee además
El piloto holandés de Red Bull Racing, Max Verstappen, celebra en el parque cerrado tras ganar el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 en el Circuito de la Ciudad de Bakú, en Bakú, el 21 de septiembre de 2025.
Fórmula 1

Verstappen arrasa en Bakú y logra su segunda victoria consecutiva
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla durante una ceremonia en Seúl, el 29 de octubre de 2024.
FÚTBOL

Expertos independientes de la ONU instan a FIFA y UEFA a suspender a Israel

Un podio muy esperado para Sainz y Williams

La frustración del madrileño desapareció este fin de semana luego de conseguir su primer podio con Williams, y el primero de James Vowles como Team Principal de la escudería.

Para Sainz, este logro con Williams representa un orgullo aún más grande que cuando subió al podio por primera vez en la F1, allá de 2019 en el GP de Brasil, cuando corría para McLaren:

“Honestamente, no puedo describir lo feliz que estoy… hemos luchado durante todo el año y finalmente hoy, acabamos de demostrar cuándo tenemos la velocidad. Clavamos la carrera, ni un solo error y logramos vencer a muchos coches que ayer no esperaba vencer”, comentó el coequipero de Alex Albon.

Este triunfo además de traducirse en 15 puntos más para la escudería británica, también pone a Carlos Sainz a la altura de una de las figuras más importantes y legendarias de la máxima categoría del automovilismo: Alain Prost, pues el español al igual que el francés, son los únicos dos volantes que han conseguido un podio para tres equipos diferentes, McLaren, Ferrari y Williams.

Como era de esperarse, el podio de Sainz con Williams abre nuevamente las comparaciones entre él y Lewis Hamilton, pues muchos ponen en duda la decisión de Ferrari de dejar ir al español, ya que la adaptación para el siete veces campeón del mundo está tomando más tiempo del esperado.

Finalmente, Carlos Sainz asegura que Williams va en la dirección correcta, y que esta lección de vida lo impulsa a seguir confiando en el equipo que lo rodea: “Estoy extremadamente orgulloso de todos en Williams por superar un año muy difícil…tarde o temprano, siempre vale la pena”.

Temas
Te puede interesar

MLB implementará el sistema de desafíos ABS para bolas y strikes en 2026

Mascherano asegura que "no hay nada oficial" con respecto al futuro de Busquets en el Inter Miami

Legendario exmanager en la LVBP, Buddy Bailey, fallece a los 68 de edad

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Florida construiría la Biblioteca Presidencial Donald J. Trump al lado de la Torre de la Libertad en Miami.
PROYECTO

DeSantis propone terreno contiguo a Torre de la Libertad en Miami para Biblioteca Presidencial Donald J. Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
Combate al narcotráfico

Trump rechaza carta de Maduro con "invitación" al diálogo: "Está plagada de mentiras"

El presidente Donald J. Trump habla en el hemiciclo de las Naciones Unidas.
DECLARACIÓN

Trump advierte: "haremos volar por los aires a todo narco que envenene a EEUU

Manifestantes de izquierda, algunos afiliados a Antifa, realizan una contramanifestación contra manifestantes pacíficos de derecha que participan en un mitin político el 25 de julio de 2021 en la ciudad de Nueva York. Archivo.
Violencia política

Trump designa oficialmente al movimiento Antifa como "organización terrorista interna"

Kevin Rodríguez Zavala.
INVESTIGACIÓN

Muerte en montaña rusa en Florida: autopsia revela "múltiples lesiones por impacto contundente"

Te puede interesar

Arresto de Ryan Wesley Routh, en Palm Beach.
EEUU

Jurado declara culpable a Ryan Routh por intento de asesinato a Trump; se enfrenta a cadena perpetua

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente Donald J. Trump habla en el hemiciclo de las Naciones Unidas.
DECLARACIÓN

Trump advierte: "haremos volar por los aires a todo narco que envenene a EEUU

Kevin Rodríguez Zavala.
INVESTIGACIÓN

Muerte en montaña rusa en Florida: autopsia revela "múltiples lesiones por impacto contundente"

Florida construiría la Biblioteca Presidencial Donald J. Trump al lado de la Torre de la Libertad en Miami.
PROYECTO

DeSantis propone terreno contiguo a Torre de la Libertad en Miami para Biblioteca Presidencial Donald J. Trump

Jacqueline García-Roves, alcaldesa de Hialeah. 
OPORTUNIDAD LABORAL

¿Busca trabajo? Hialeah celebra su centenario con feria de empleo