lunes 8  de  junio 2026
Fútbol

Christian Eriksen vuelve a sufrir un colapso en pleno partido con Dinamarca y causa preocupación mundial

Christian Eriksen se desplomó durante un amistoso entre Dinamarca y Ucrania. El futbolista recuperó rápidamente la consciencia y se encuentra estable, cinco años después de su paro cardíaco en la Eurocopa.

El segundo entrenador de Dinamarca, Lars Jacobsen (tercero por la izquierda), y el entrenador principal, Brian Riemer (centro), reaccionan en el campo después de que el centrocampista danés Christian Eriksen, número 10, se desplomara durante el partido amistoso internacional de fútbol entre Dinamarca y Ucrania en el estadio de Odense, Dinamarca, el 7 de junio de 2026.

El segundo entrenador de Dinamarca, Lars Jacobsen (tercero por la izquierda), y el entrenador principal, Brian Riemer (centro), reaccionan en el campo después de que el centrocampista danés Christian Eriksen, número 10, se desplomara durante el partido amistoso internacional de fútbol entre Dinamarca y Ucrania en el estadio de Odense, Dinamarca, el 7 de junio de 2026.

AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Christian Eriksen volvió a protagonizar un momento de máxima tensión en un terreno de juego después de desplomarse durante el partido amistoso que disputaban Dinamarca y Ucrania este domingo en Odense.

El mediocampista danés, de 34 años, cayó al césped en el minuto 65 tras aparentar molestias en el pecho, generando una inmediata preocupación entre jugadores, cuerpos técnicos y aficionados. El encuentro fue suspendido cuando Dinamarca ganaba 2-1.

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Afortunadamente, las noticias posteriores fueron tranquilizadoras. El médico de la selección danesa, Morten Boesen, confirmó que Eriksen recuperó rápidamente la consciencia y abandonó el campo por sus propios medios antes de ser trasladado a un hospital para realizarle exámenes adicionales.

"Christian está bien. Estamos en contacto permanente con él y con los médicos del hospital. También pidió que transmitiéramos a todos los jugadores que se encuentra bien", explicó Boesen.

El episodio inevitablemente recordó el dramático incidente que sufrió Eriksen durante la Eurocopa de 2021 frente a Finlandia, cuando padeció un paro cardíaco en pleno partido y tuvo que ser reanimado sobre el césped. Tras aquel suceso, el futbolista recibió un desfibrilador cardioversor implantable (DAI), dispositivo que, según los médicos, funcionó correctamente durante el episodio ocurrido este domingo.

"El marcapasos respondió como debía hacerlo. Christian estuvo inconsciente durante un breve período, pero recuperó el conocimiento muy rápido y pudimos comunicarnos con él enseguida", añadió Boesen.

La escena provocó una fuerte carga emocional entre los presentes. Algunos jugadores daneses rompieron en lágrimas, mientras que varios integrantes de la selección ucraniana también se mostraron visiblemente afectados por lo ocurrido.

Entre los futbolistas que vivieron ambos episodios se encuentran Joakim Maehle, Pierre-Emile Hojbjerg, Andreas Christensen y Joachim Andersen, quienes ya habían estado junto a Eriksen durante el dramático incidente de la Eurocopa.

Pese al paro cardíaco sufrido en 2021, Eriksen logró protagonizar una de las recuperaciones más admiradas del fútbol moderno. Apenas ocho meses después regresó a la competición profesional con el Brentford de la Premier League, posteriormente fichó por el Manchester United y actualmente milita en el Wolfsburgo alemán.

Además, ha disputado más de 40 partidos con la selección danesa desde aquel episodio y participó en el Mundial de Qatar 2022, demostrando que podía seguir compitiendo al más alto nivel.

Ahora, mientras se esperan más detalles médicos, el fútbol respira aliviado tras conocer que la leyenda danesa se encuentra estable y fuera de peligro.

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