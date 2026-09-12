sábado 12  de  septiembre 2026
BÉISBOL

Cinco cubanos que dieron el salto a las Grandes Ligas en 2026

El jonrón de Lázaro Montes en su estreno puso el foco sobre una nueva generación de peloteros cubanos que busca hacerse un lugar en las Grandes Ligas

Lázaro Montes, de los Marineros de Seattle, reacciona tras conectar un sencillo productor de carrera durante la primera entrada de un juego contra los Atléticos en el T-Mobile Park, el 3 de septiembre de 2026 en Seattle, Washington.

Lázaro Montes, de los Marineros de Seattle, reacciona tras conectar un sencillo productor de carrera durante la primera entrada de un juego contra los Atléticos en el T-Mobile Park, el 3 de septiembre de 2026 en Seattle, Washington.

Jack Compton / Getty Images / AFP
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

La llegada de Lázaro Montes a los Marineros de Seattle puso nuevamente el foco sobre el talento cubano. El jardinero habanero no solo es el debutante de mayor cartel entre los nacidos en la isla este año: también llegó a las Mayores como uno de los principales prospectos del béisbol.

Montes, de 21 años, fue promovido el 1 de septiembre y debutó con jonrón ante los Medias Rojas en Fenway Park. MLB Pipeline lo situaba como el prospecto número 56 de MLB y el quinto de Seattle. Sumó 38 cuadrangulares entre Doble-A y Triple-A, una producción que explica su consideración como uno de los bates jóvenes más prometedores. Su combinación de poder, juventud y proyección ofensiva lo convierte en la gran apuesta cubana de esta camada.

Lee además
Aaron Judge, de los Yanquis de Nueva York, corre hacia el dugout después de la segunda entrada de un juego contra los Medias Rojas de Boston en el Yankee Stadium, el 8 de junio de 2025 en la ciudad de Nueva York. 
DEPORTES

Estrella de la MLB da un paso clave en su recuperación
El patrullero Joshua Báez, de los Cardenales de San Luis en la MLB, celebra en el dugout tras conectar su tercer jonrón en un juego, el 15 de agosto de 2026.
BÉISBOL

Novato dominicano hace historia en la MLB con tres jonrones en su debut

Pero Montes no es el único cubano que estrenó uniforme de Grandes Ligas en 2026. Junto a él aparecen otros cuatro jugadores nacidos en la isla: Kendry Rojas, Franco Alemán, Raynel Delgado y Yunior Tur.

Rojas, zurdo de Ciego de Ávila, es probablemente el que más se acerca a Montes en términos de proyección. El pitcher de 23 años debutó con Minnesota el 22 de abril y sigue siendo prospecto. En septiembre ocupaba el sexto puesto entre las mejores promesas de los Mellizos, como eventual abridor de rotación. Su recta se mueve entre 95 y 97 millas por hora y el slider es su lanzamiento más destacado.

Alemán, nacido en Yaguajay, Sancti Spíritus, tuvo su oportunidad con Cleveland el 10 de mayo. El derecho de 25 años lanzó dos entradas sin permitir carreras en su estreno y alcanzó las 99 millas por hora. Seleccionado en la décima ronda del draft de 2021, su camino ha sido más largo, pero su brazo lo mantiene como alternativa de bullpen.

Delgado, habanero de 26 años, debutó el 14 de junio con Houston. El jugador de cuadro fue elegido por Cleveland en la sexta ronda del draft de 2018 y llegó a las Grandes Ligas después de varias temporadas en las Menores. En 2025 robó 40 bases en Triple-A y mostró versatilidad para defender segunda, tercera y campocorto, aunque su producción ofensiva en MLB ha sido más discreta.

El quinto es Tur, otro lanzador habanero. El derecho de 27 años debutó el 17 de julio con Oakland tras pasar por varias categorías de las Menores. Con sus 6 pies y 6 pulgadas, posee un físico imponente y fue señalado como el prospecto número 27 de los Atléticos antes de su primera llamada a las Mayores. Su estreno, sin embargo, ha sido irregular.

Con mucho potencial

Así, la promoción de Montes tiene un significado especial. Los cinco representan caminos distintos hacia las Grandes Ligas, pero el jardinero de Seattle parte con ventaja en edad, herramientas y consideración dentro de los ránkings. Rojas es el otro nombre que merece seguimiento cercano por su potencial como abridor.

La camada confirma que Cuba continúa produciendo brazos y bates capaces de alcanzar el máximo nivel. Ahora queda por ver quién consigue convertir el debut en una carrera estable y quién, como Montes, logra dar el siguiente paso y convertirse en figura.

Temas
Te puede interesar

MLB propone limitar el mercado de agentes libres y desata el rechazo del sindicato

Ronald Acuña Jr. vuelve a hacer historia: destrona a Alfonso Soriano y entra en un club exclusivo de MLB

Aroldis Chapman hace historia con 400 salvamentos y ya mira hacia los 500 en MLB

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Roosevelt Sebastian Perdomo Torres, uno de los sobrevivientes de la tragedia y los abogados Pablo Rojas, Kristina M. Infante y Steven C. Marks, del bufete Podhurst Orseck.
BATALLA JUDICIAL

Sobreviviente abre nuevo frente legal por accidente del avión de Amazon en Miami

Un agente de la Patrulla Fronteriza de EEUU en el Sector Big Bend demuestra el uso de un dron para detectar migrantes indocumentados cerca del puesto de control de Marfa en Texas, Estados Unidos. 
OPERATIVO

México moviliza 800 militares ante uso de drones en la frontera con EEUU

Vista de la Convención Republicana realizada el 9 y 10 de septiembre en el Centro de Convenciones de Dallas, Texas.
POLíTICA

Convención republicana convoca al voto anticomunista en noviembre

La actriz y cantante Lady Gaga y Michael Polansky en la alfombra roja de la película Joker: Folie à deux, presentada en competición durante el 81º Festival Internacional de Cine de Venecia, el 4 de septiembre de 2024. 
CELEBRIDADES

Lady Gaga y su prometido Michael Polansky dan la bienvenida a su primer hijo

Carlos José Mejía, de 51 años, y Richard Thomas Murray, de 62.
BAJO INVESTIGACIÓN

Fiscalía acusa en Hialeah a administrador de recibir $185.000 mientras se paralizaban reparaciones

Te puede interesar

Roosevelt Sebastian Perdomo Torres, uno de los sobrevivientes de la tragedia y los abogados Pablo Rojas, Kristina M. Infante y Steven C. Marks, del bufete Podhurst Orseck.
BATALLA JUDICIAL

Sobreviviente abre nuevo frente legal por accidente del avión de Amazon en Miami

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
Vista de la Convención Republicana realizada el 9 y 10 de septiembre en el Centro de Convenciones de Dallas, Texas.
POLíTICA

Convención republicana convoca al voto anticomunista en noviembre

El ministro de Turismo dominicano, David Collado, durante la presentación celebrada en Miami. video
turismo

República Dominicana lanza en Miami nueva campaña turística

Andy García Palacios, pianista cubano detenido en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles por ICE ya fue liberado.
PROCESO MIGRATORIO

Pianista cubano Andy García recupera la libertad tras casi un mes detenido por ICE

Pato pekinés, Komodo Miami
RESTAURANTS

Komodo Miami: Asian flavors in a glamorous Brickell setting