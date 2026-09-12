Cinco cubanos que dieron el salto a las Grandes Ligas en 2026

Lázaro Montes, de los Marineros de Seattle, reacciona tras conectar un sencillo productor de carrera durante la primera entrada de un juego contra los Atléticos en el T-Mobile Park, el 3 de septiembre de 2026 en Seattle, Washington.

La llegada de Lázaro Montes a los Marineros de Seattle puso nuevamente el foco sobre el talento cubano. El jardinero habanero no solo es el debutante de mayor cartel entre los nacidos en la isla este año: también llegó a las Mayores como uno de los principales prospectos del béisbol.

Montes, de 21 años, fue promovido el 1 de septiembre y debutó con jonrón ante los Medias Rojas en Fenway Park . MLB Pipeline lo situaba como el prospecto número 56 de MLB y el quinto de Seattle. Sumó 38 cuadrangulares entre Doble-A y Triple-A, una producción que explica su consideración como uno de los bates jóvenes más prometedores. Su combinación de poder, juventud y proyección ofensiva lo convierte en la gran apuesta cubana de esta camada.

Pero Montes no es el único cubano que estrenó uniforme de Grandes Ligas en 2026. Junto a él aparecen otros cuatro jugadores nacidos en la isla: Kendry Rojas, Franco Alemán, Raynel Delgado y Yunior Tur.

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Rojas, zurdo de Ciego de Ávila, es probablemente el que más se acerca a Montes en términos de proyección. El pitcher de 23 años debutó con Minnesota el 22 de abril y sigue siendo prospecto. En septiembre ocupaba el sexto puesto entre las mejores promesas de los Mellizos, como eventual abridor de rotación. Su recta se mueve entre 95 y 97 millas por hora y el slider es su lanzamiento más destacado.

Alemán, nacido en Yaguajay, Sancti Spíritus, tuvo su oportunidad con Cleveland el 10 de mayo. El derecho de 25 años lanzó dos entradas sin permitir carreras en su estreno y alcanzó las 99 millas por hora. Seleccionado en la décima ronda del draft de 2021, su camino ha sido más largo, pero su brazo lo mantiene como alternativa de bullpen.

Delgado, habanero de 26 años, debutó el 14 de junio con Houston. El jugador de cuadro fue elegido por Cleveland en la sexta ronda del draft de 2018 y llegó a las Grandes Ligas después de varias temporadas en las Menores. En 2025 robó 40 bases en Triple-A y mostró versatilidad para defender segunda, tercera y campocorto, aunque su producción ofensiva en MLB ha sido más discreta.

El quinto es Tur, otro lanzador habanero. El derecho de 27 años debutó el 17 de julio con Oakland tras pasar por varias categorías de las Menores. Con sus 6 pies y 6 pulgadas, posee un físico imponente y fue señalado como el prospecto número 27 de los Atléticos antes de su primera llamada a las Mayores. Su estreno, sin embargo, ha sido irregular.

Con mucho potencial

Así, la promoción de Montes tiene un significado especial. Los cinco representan caminos distintos hacia las Grandes Ligas, pero el jardinero de Seattle parte con ventaja en edad, herramientas y consideración dentro de los ránkings. Rojas es el otro nombre que merece seguimiento cercano por su potencial como abridor.

La camada confirma que Cuba continúa produciendo brazos y bates capaces de alcanzar el máximo nivel. Ahora queda por ver quién consigue convertir el debut en una carrera estable y quién, como Montes, logra dar el siguiente paso y convertirse en figura.