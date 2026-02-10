martes 10  de  febrero 2026
Clásico Mundial de Béisbol otorgará a América dos cupos a los Olímpicos de 2028

El Clásico Mundial, en su sexta edición, se celebrará del 5 al 17 de marzo en Estados Unidos, Japón y Puerto Rico con la presencia de veinte países

Jugadores de la selección de Cuba celebran luego de anotar en el primer inning de un juego contra Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol, el 19 de marzo de 2023.

Jugadores de la selección de Cuba celebran luego de anotar en el primer inning de un juego contra Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol, el 19 de marzo de 2023.

ERIC ESPADA / GETTY IMAGES vía AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El Clásico Mundial de Béisbol de 2026 otorgará dos cupos para selecciones de América a los Juegos de Los Ángeles 2028, en el regreso de la pelota caliente a la cita olímpica tras ausentarse en París 2024.

Los equipos de béisbol y sóftbol de Estados Unidos, por su parte, clasificarán automáticamente a las próximas justas en su calidad de anfitriones, informó este lunes la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC).

"Al combinar eventos mundiales de élite con vías continentales claras, garantizamos que los mejores equipos de béisbol y sóftbol de todas las regiones tengan una oportunidad clara de clasificarse para LA28", dijo el presidente de la WBSC, Riccardo Fraccari, citado en un comunicado.

La competencia olímpica estará compuesta por seis países, incluyendo a Estados Unidos, y las Grandes Ligas (MLB) esperan que sus jugadores puedan participar en el torneo, aunque su presencia depende de un acuerdo con la asociación de peloteros.

La cita, que se disputará en el Dodger Stadium, coincide con la celebración del Juego de Estrellas de las Mayores, lo que en el pasado ha afectado la presencia de jugadores de la MLB en los Olímpicos.

El Clásico Mundial de 2026, por su parte, se celebrará del 5 al 17 de marzo en Estados Unidos, Japón y Puerto Rico con la presencia de veinte países.

Juan Soto (República Dominicana), Edwin Díaz (Puerto Rico) y Ronald Acuña Jr. (Venezuela) son algunas de las figuras de las Grandes Ligas que han confirmado su participación en la contienda.

Los dos mejores equipos americanos clasificados al final del torneo obtendrán los boletos a Los Ángeles 2028, según lo estipulado por WBSC, que dijo contar con la aprobación del Comité Olímpico Internacional (COI).

El Premier12 de 2027, en tanto, repartirá un cupo a un combinado asiático y otro a uno oceánico o europeo.

El restante se entregará en un evento en el que participarán seis países asiáticos, africanos, europeos y oceánicos, que se realizará a más tardar en marzo de 2028.

Caso del sóftbol

Al torneo olímpico de sóftbol, también ausente en París 2024, clasificará el país con mejor posición en la Copa Mundial femenina de 2027.

También otras tres naciones que participen en clasificatorios continentales y una más en un torneo final que se jugará antes de abril de 2028.

FUENTE: AFP

