Colombia le pone la primera traba a la FEPCUBE y le hace un guiño al régimen

MIAMI.- “One Team, One Dream” (“Un Equipo, Un Sueño”), ese ese lema del combinado cubano que se prepara en Florida para jugar la Serie Intercontinental en Colombia, que se muestra entusiasta por representar a Cuba, aunque el gobierno de Colombia no los reconozca como el equipo nacional de la Isla.

De acuerdo a una nota publicada en la web oficial del ministerio colombiano, tanto el gobierno como el COC solo reconocen la existencia de la Federación Cubana de Béisbol y Sóftbol.

Mánager, presidente de la Federación y algunos peloteros indicaron que solo pueden responder en lo que está en control de ellos. Hoy todos siguen entrenando, enfocados en la competencia para representar a Cuba con o sin himno, con o sin bandera, para ir a ganar el torneo como un regalo a los cubanos.

"Mira, el 90% de los que estamos aquí, desde que tomamos la decisión de venir a jugar al béisbol de las Grandes Ligas hemos estado liando con muchas cosas negativas y casi todo lo hemos logrado. Van a pasar muchas cosas negativas como esta, pero a nosotros no nos preocupa eso. Tenemos un objetivo que es ir, ganar un juego de béisbol y ganar el campeonato", dijo Yunel Escobar en el entrenamiento de este miércoles.

"Van a venir muchas cosas más, te lo digo de corazón. Tenemos una meta y así funcionan las cosas malas, pero no nos interesa nada de eso. Nosotros no tenemos que cantar el himno para sentirnos cubanos. Somos cubanos todos y lo que llevamos, lo llevamos por dentro", agregó.

El combinado cubano, del cual Orlando “El Duque” Hernández es el gerente general y Bryan Peña el mánager, contó los grandeligas Aroldis Champan, Yuliesky Gurriel, Jorge Soler y Lourdes Gurriel Jr, entre otros.

"Fue sorpresa porque me estoy enterando aquí de lo que está pasando, si no tenemos que cantar el himno nacional, si no tenemos que usar la bandera, creo que no hay ningún tipo de problema. Nosotros tenemos la bandera en el corazón", siguió el estratega. "Esto es un equipo del EXILIO CUBANO, nosotros no necesitamos ni bandera, ni himno nacional.

Comunicado integro del Ministerio de deporte de Colombia

Prensa Mindeporte

Bogotá, enero 09 de 2024. El Ministerio del Deporte como máximo organismo del Deporte Colombiano, dispuesto por la Ley 181 de 1995 y el Decreto Ley 1228 de 1995; y El Comité Olímpico Colombiano (COC), como máximo rector del deporte asociado, se permiten informar a la opinión pública, lo siguiente:

La Serie Intercontinental de Béisbol Profesional, organizada en la Ciudad de Barranquilla a partir del 26 de enero de 2024, por el Team Rentería USA, es un evento de carácter privado e invitacional. Es decir que, el mismo no es organizado por la Federación Colombiana de Béisbol, ni hace parte de los eventos del calendario de la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol, única organización avalada por el Comité Olímpico Internacional.

Asimismo, nos permitimos informar que se presentó, por parte de los organizadores del evento Team Rentería USA, una propuesta ante el Ministerio del Deporte para la financiación de este, la cual no fue viabilizada, destacándose que los proyectos de cofinanciación deben ser presentados por las federaciones deportivas nacionales, lo cual no ocurrió en esta oportunidad.

Por lo anterior, informamos que este evento no cuenta, a la fecha, ni con financiación de recursos del Ministerio del Deporte, ni con el aval del COC, ni de la Federación Colombiana de Béisbol, reiterando que, para la realización de este evento, se debe cumplir con los requisitos establecidos en la legislación deportiva colombiana vigente.

Aunado a lo anterior, el Ministerio del Deporte rechaza las acciones y manifestaciones de la Federación Profesional Cubana de Beisbol -FEPCUBE-, que pretende utilizar el nombre, la representación y los símbolos patrios de la república de Cuba, sin la respectiva autorización del órgano competente del país de origen y sin tener el reconocimiento del gobierno colombiano o de las autoridades deportivas de nuestro país.

El uso de estos símbolos se interpretaría como una clara infracción a los derechos constitucionales y deportivos de la República de Cuba.

Por consiguiente, el gobierno colombiano, representado por el Ministerio del Deporte, así como el Comité Olímpico Colombiano reconocen de manera exclusiva y legítima a la Federación Cubana de Béisbol y Sóftbol.