Comité Olímpico puja por presencia rusa en París 2024

“Una ruta para la participación de los deportistas en la competición bajo condiciones estrictas debe ser explorada", manifestó el COI en un comunicado tras una reunión de su junta ejecutiva.

El presidente del COI, Thomas Bach, no compareció a su habitual rueda de prensa tras la reunión.

Rusia no criticó directamente el comunicado, aunque sus deportistas que “activamente respalden la guerra en Ucrania” podrían quedar excluidos de los Juegos de París dentro de 18 meses, advirtió el COI.

La organización olímpica mencionó el ejemplo de los yugoslavos en los Juegos de Barcelona 1992 como “atletas neutrales”, cuando el país se encontraba bajo sanciones de las Naciones Unidas durante una guerra civil.

Que los jerarcas del COI quieran tener a Rusia y a su aliada militar Bielorrusia en las próximas justas de verano seguramente provocará el rechazo y enojo del gobierno en Kiev.

El COI prepara el terreno para que los atletas de Rusia y Bielorrusia puedan participar en los Juegos Olímpicos de Paris. Seguidores de Andrey Rublev en el Open de Australia antes de ser arrestados por mostrar la bandera rusa y el simbolo a favor de la guerra.

Zelenskyy se refirió al tema el martes tras una reunión con el presidente francés Emmanuel Macron, quien hizo campaña a favor de la candidatura de París en 2017.

“He enfatizado de manera particular que los atletas rusos no deben estar en los Juegos Olímpicos en París", escribió Zelenskyy en su cuenta de Telegram tras reunirse con Macron.

El presidente del Comité Olímpico Ruso, Stanislav Pozdnyakov, dijo el miércoles en un comunicado que “la voz del sentido común se ha escuchado”.

“Nuestra prioridad sigue siendo la misma: Asegurar los derechos e intereses de nuestros atletas”, recalcó Pozdnyakov.

El consejo del COI se reunió para formalizar su postura tras varias rondas de conferencias telefónicas realizadas la semana pasada con grupos globales de jerarcas olímpicos, organismos rectores del deporte, miembros del propio comité y representantes de los deportistas.

Pese a cierta oposición manifestada en esas comunicaciones, incluida la del Comité Olímpico Ucraniano, el COI afirmó el miércoles que sus intenciones fueron apoyadas por una “vasta mayoría” de los participantes.

Los rusos serían identificados como “deportistas neutrales” y “en ningún modo representarían a su Estado o a alguna otra organización de su país”, enfatizó el COI.

Desde los Juegos Olímpicos de 2016 en Río de Janeiro, los deportistas rusos no han competido con el nombre de su país, ante las sanciones por un prolongado escándalo de dopaje.

